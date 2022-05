Asamblea urge al Gobierno "inmediata licitación" primer tramo de autovía Cáceres-Badajoz

Ep.



La Asamblea de Extremadura ha aprobado una propuesta de pronunciamiento en la que insta al Gobierno a la "inmediata licitación" del primero de los tramos de autovía A-58, que unirá las dos capitales provinciales, Cáceres y Badajoz, por el trazado de la actual carretera nacional N-523.



Una propuesta presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos, y que ha sido apoyada por el socialista, mientras que Unidas por Extremadura se ha abstenido, y asimismo ha renunciado a hacer uso de su turno de palabra en el debate ante el Pleno de este jueves.



En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Víctor del Moral ha señalado que las dos capitales de provincia extremeñas precisan estar unidas por una "carretera digna" que impulse la competitividad de la economía, estimule el comercio y el turismo y mejore la seguridad y la comodidad de los miles de usuarios que cada día precisan de esta infraestructura para sus desplazamientos, que verían reducido su tiempo de viaje en más de 40 minutos.



Se trata de una reivindicación "histórica" de los extremeños, ha recordado, y una promesa de los socialistas desde 2006, cuando aún gobernaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra.



En junio de 2016, por el segundo gobierno de Fernández Vara, fueron aprobados, de manera definitiva, tanto los expedientes de información pública como los proyectos de trazado de los cuatro tramos, por lo que, desde ese momento, legalmente, se pueden licitar las obras, ha puntualizado Del Moral.



Cabe recordar que en abril de 2019, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó el cambio de titularidad de la carretera EX-100 Badajoz-Cáceres a favor del Ministerio de Fomento, con el objetivo, tal y como ha recordado el diputado 'popular', para agilizar las licitaciones.



Una licitación que sigue sin aparecer en el BOE, a pesar de que en el PGE de 2021 se contempló una partida de 4 millones de euros para licitar el Tramo 1 de la autovía, bajo la denominación de A-58. Tramo A-66 - Río Ayuela.



Una partida idéntica recoge el PGE de 2022, pero la licitación ha quedado suspendida, ahora con la "excusa" de la subida de los precios de los materiales.



Asimismo, ha insistido en que la carretera actual, que cada día tiene un mayor tráfico pesado, está cada vez "más deteriorada" y es, por tanto, cada vez "más peligrosa".



Por todo ello, la propuesta insta al Gobierno a la "inmediata licitación del tramo A-66 - Río Ayuela de la autovía A-58, Cáceres Badajoz, así como a la "inmediata aprobación técnica y dotación económica en los PGE del resto de tramos de la autovía para su urgente licitación".



Y a la "urgente reparación" de la carretera N-523, Cáceres-Badajoz, con obras de refuerzo del firme y reposición y mejora de la señalización, el balizamiento y las defensas.



Por su parte, diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto ha incidido en su intervención que esta propuesta pone en evidencia "la dejadez, las mentiras y las promesas incumplidas" del PSOE con respecto a esta infraestructura.



Según ha dicho, que las dos capitales de provincia de una comunidad no estén unidas por una autovía "solo es posible en Extremadura", al tiempo que ha indicado que los extremeños están "hartos de esperar a que salgan adelante los proyectos para que esta región tenga futuro".



Por su parte, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira ha argumentado el apoyo a esta propuesta porque pide "lo mismo" que ya ha reclamado su formación, y ha ironizado al decir que lamenta que su voto favorable estropee la "triste estrategia" de los 'populares'.



Y es que, según ha replicado a Del Moral, quien ha insistido en que el PSOE extremeño dejó de reclamar las infraestructuras que necesita la comunidad desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, los socialistas no rehúyen, ha dicho, su "responsabilidad", al contrario que los 'populares', que carecen de un "un modelo político coherente".



Un ejemplo de ello es esta iniciativa, en la que han desarrollado, ha señalado Ferreira, "un extraño síndrome de memoria selectiva", puesto que como "siempre" en sus iniciativas, ha desaparecido lo que hicieron los 'populares' entre 2011 y 2015 cuando gobernaron.



Con respecto a esta actuación, ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, entregó al ministerio de Transportes una planificación, que incluía esta carretera que, tras el cambio de titularidad de 2019, en lugar de pagar los extremeños, la van a pagar "todos los españoles".



Asimismo, ha recordado que ya se ha comprometido la licitación del primer tramo, con un incremento en su presupuesto inicial de 9 millones de euros para afrontar el aumento de los precios del sector, y a pesar de ello desde el PP y Cs "no han sido capaces" de contactar con su grupo para presentarla conjuntamente.



Tras conocer el sentido del voto de los socialistas, en su último turno de intervención, Del Moral ha señalado que de esta forma "pasan el trámite" en la Asamblea, pero donde hay que reivindicar que se cumple es en la Moncloa, y en este punto ha dicho que no confía en que esto ocurra debido a la "sumisión" que demuestran ante Sánchez.



El diputado 'popular' ha argumentado al respecto que de las 53 actuaciones que tiene en marcha el ministerio de Trasportes en toda España, por importe de 2.397 millones de euros, no hay "ni una sola en Extremadura".