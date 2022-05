Vara avanza que "va a haber buenas noticias" en próximos meses sobre proyectos previstos

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado este jueves que "va a haber buenas noticias" en los próximos meses sobre proyectos previstos en la región, mientras que el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, le ha replicado que "vive muy alejado de la realidad".



Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura a raíz de una pregunta del presidente del Grupo Popular sobre la situación en la que se encuentran los grandes proyectos empresariales que coparon la pasada y la presente legislatura y generaron esperanzas en el pueblo extremeño.



En la formulación de su pregunta, Monago ha recordado que Vara aseguró en varias ocasiones en 2021 que venían momentos llenos de oportunidades para Extremadura, que pasaría de exportar talento a atraerlo, pero ha señalado que "sin embargo la realidad camina contraria a esos anuncios", ya que la región pierde población y "se va el talento".



Por eso, "nuestro momento no llega", ha lamentado Monago, quien ha preguntado por la situación de los proyectos "que coparon la pasada y la presente legislatura, y generaron esperanzas en el pueblo extremeño", por lo que ha pedido "datos reales, porque vive muy alejado de la realidad".



"Si todo eso fuese cierto, no hubiéramos perdido en 2021 más de 5.000 personas en Extremadura", ya que "se están produciendo el doble de fallecimientos que de nacimientos en la región", ha señalado Monago, quien ha apuntado que en sus proyectos "se le ha olvidado mencionar" otros como el Buda de Cáceres, la azucarera de Mérida o la fábrica de baterías.



Ante esta situación, Monago ha reclamado a los miembros del Gobierno central que "no se rían de nosotros" con sus declaraciones en las que dicen que "es probable" que lleguen algunos proyectos, tras lo que ha reclamado "realidades".



VARA ENUMERA LOS PROYECTOS



En su respuesta, el presidente extremeño ha enumero la situación de una serie de proyectos, como el centro logístico de Amazon que "abrirá en los primeros meses del año que viene", la empresa Diamond Foundry "ha anunciado que empezará el movimiento de tierras este mismo año", o el macromatadero de Zafra que "se inaugurará en los últimos días de septiembre de este año".



Además, la ampliación de la industria cárnica de Peraleda de la Mata "comenzará en unas semanas", los promotores del Polígono CCGreen "quieren dar los primeros pasos este mismo año", los proyectos de cátodos y baterías "están pendientes de las autorizaciones de explotación y de investigación que van a ver la luz este mismo año", mientras que el proyecto de gran instalación de ocio "ha sido aprobado inicialmente en su plan de ordenación", según ha relatado Fernández Vara en su intervención, entre otros.



Así, el presidente extremeño ha reafirmado que no ha dicho "ni una sola palabra sobre lo que no haya una base", quien ha planteado a Monago si cree que se ha "inventado" estos proyectos, tras lo que ha considerado que el dirigente del PP "se está cada día alejando más".



Finalmente, y tras las críticas del presidente del PP, Fernández Vara le ha avanzado que "vienen meses malos para ustedes", porque "reciben con sufrimiento las buenas noticias, y las va a haber, se lo puedo asegurar", ha concluido.