Vara destaca potencial de Extremadura en energías limpias para la implantación de empresas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este martes el potencial de crecimiento de Extremadura en materia de energías limpias, gracias a la nueva planificación eléctrica y al Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030, lo que favorecerá, ha dicho, no sólo el despliegue de energías renovables, sino también la implantación de proyectos industriales y la generación de empleo en Extremadura.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha asegurado que Extremadura tendrá "un papel protagonista por primera vez en la historia", puesto que será "la primera comunidad autónoma que más va a crecer" en los próximos años en energías renovables, lo que a su vez impulsará, en el horizonte 2030, "un amplio desarrollo de las industrias auxiliares".



En concreto, el máximo mandatario extremeño ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la planta solar 'El Doblón' junto al consejero delegado de Endesa, José Bogas, la cual forma parte de un complejo de tres instalaciones entre los términos municipales de Mérida y Almendralejo (El Doblón, Puerta Palmas y Veracruz), a través de la filial renovable de Endesa, Enel Green Power España.



Así pues, el presidente autonómico ha incidido en que "no hay duda de que la revolución que significa el cambio climático, sostenible y digital, es a día de hoy el principal punto en las agendas del mundo".



En este sentido, Fernández Vara ha defendido que Europa "tiene que invertir en nosotros mismos" para recuperar la soberanía industrial, un hecho que ha puesto en evidencia la pandemia de Covid, y para lo que, ha destacado, es "muy importante estar en condiciones para llegar los primeros".



En relación a esto último, el presidente de la Junta ha asegurado que Extremadura reúne los requisitos para la atracción de proyectos industriales que buscan un "abaratamiento de costos en el autoconsumo a través de sistemas de plantas fotovoltaicas", facilitando a su vez los procedimientos administrativos.



Y es que, según sus palabras, "no se trata solo de montar plantas para que los ayuntamientos tengan unos ingresos extraordinarios", sino que "la parte más importante" radica en "todo el empleo añadido que va a venir a Extremadura, como consecuencia del desarrollo industrial que se está produciendo con unos precios muy competitivos de la energía", ha subrayado.



De este modo, ha valorado el trabajo que Extremadura ha llevado a cabo para tener "una buena planificación eléctrica" que, ha resaltado, "será la clave de los próximos siete años de vida". Un hecho que ha impulsado el desarrollo de proyectos industriales como la fábrica de baterías en Badajoz o la de diamantes artificiales en Trujillo, según informa la Junta en una nota de prensa.



Además, el presidente extremeño ha señalado que "el desarrollo industrial se consigue cuando se prepara el futuro para que pueda ser una realidad" y eso es, ha asegurado, lo que se está haciendo en Extremadura a través de "tres cosas fundamentales" que son "trabajar, trabajar y trabajar".



Cabe destacar que junto a Vara y al consejero delegado de Endesa, José Bogas, han estado también presentes el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez; la primera teniente alcalde de Mérida, Carmen Yáñez; el director general de Generación de Endesa, Rafael González, y el director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán.



MÁS DE 2.300 PUESTOS DE TRABAJO



La planta solar El Doblón es una de las ocho plantas renovables que la compañía puso en marcha el pasado año en la provincia, generando más de 2.300 puestos de trabajo en la zona.



Durante la visita a la planta, los asistentes han tenido la oportunidad de conocer a algunos de estos trabajadores, oriundos del entorno, que participaron en la construcción de la planta tras realizar uno de los cursos de formación que Endesa promovió.



Estos cursos llevados a cabo en coordinación con los ayuntamientos han permitido que el 80 por ciento de las personas que han construido estas instalaciones sean extremeños.



Durante el acto, José Bogas ha resaltado que esta jornada es importante para Endesa porque podrá explicar y poner en valor sus actuaciones en Extremadura y comprobar cómo la generación renovable de electricidad sigue impulsando la electrificación y lo hace con criterios de valor compartido con el entorno local.



En este sentido, el consejero delegado de Endesa ha destacado que todos sus proyectos se basan en criterios de construcción sostenible, más allá de lo que la normativa ambiental obliga; de desarrollo socioeconómico con formación y contratación local, con iniciativas para el sector primario o terciario; y de fomento de municipios sostenibles, mediante medidas de eficiencia energética y autoconsumo, tal y como ha informado la compañía en una nota de prensa.



Para Bogas se trata de avanzar conjuntamente con los ayuntamientos y la Junta de Extremadura, que están siendo un "referente nacional de celeridad", al facilitar las tramitaciones y permisos para atraer inversión, y colocando a esta región a la "vanguardia de la transición energética".



CONVIVENCIA TECNOLOGÍA Y SECTOR PRIMARIO



Durante la visita, el director general de Generación de Endesa, Rafael González, ha mostrado las medidas de apuesta por el territorio y otras enfocadas a la sostenibilidad de los proyectos con la vista puesta en hacer convivir tecnología con sector primario.



En este sentido, Endesa cuenta en los pastores locales con un aliado principal en todas sus plantas solares extremeñas, ya que gracias a sus ovejas desbrozan de forma natural el terreno realizando una labor de manutención fundamental para la operación de las instalaciones.



Esta medida se une al cultivo entre paneles de diferentes especies vegetales, una de las medidas que también se implantará en El Doblón. Endesa colabora para llevar a cabo estas actuaciones con expertos del Ctaex, que han sido los encargados de mostrar este martes algunos productos de la "huerta solar" de Endesa, como coliflores y pimientos de las plantas extremeñas de Casas de Don Pedro, Talarrubias y Logrosán.



Endesa colabora con la ONG Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) ayudando a llevar a cabo acciones de marcaje de aves y protección de nidos. Precisamente la Junta de Extremadura, Endesa y AMUS están trabajando en un proyecto para favorecer las medidas de conservación del aguilucho cenizo, un ave rapaz que nidifica en el suelo, de ahí que el número de ejemplares se haya visto reducido debido al cultivo del cereal.



Los responsables de AMUS presentes también en la visita han sido los encargados de llevar a la zona dos ejemplares de milano real rescatados y marcados con sensores para conocer sus hábitos de vuelo y migración.



PLANTA SOLAR EL DOBLÓN, PUERTA PALMAS Y VERACRUZ



La planta solar El Doblón, forma parte de un complejo de tres instalaciones ubicadas entre Mérida y Almendralejo (El Doblón, Puerta Palmas y Veracruz) en las que Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, ha invertido 96 millones de euros dando empleo a cerca de 1.100 personas de forma directa en los mayores picos de trabajo durante el verano pasado.



Cabe destacar que las tres nuevas plantas que han entrado en funcionamiento a finales de 2021 tienen una potencia de aproximadamente 50 MW cada una, capaces de abastecer a la población de Mérida y Almendralejo durante un año.



Por tanto, ahora que ya están produciendo en estas instalaciones Endesa empezará a implantar medidas para la salvaguarda de la rica biodiversidad que hay en la zona, instaurando medidas como el pastoreo para el desbroce natural del terreno, pantallas verdes, agrivoltaica y corredores ecológicos.