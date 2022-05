Trabajadores de la Educación se concentrarán este martes ante la Consejería en Mérida

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Extremadura ha convocado a los trabajadores del sector educativo de la región a una concentración frente a la Consejería de Educación y Empleo, en rechazo a la "falta de voluntad negociadora" de la Administración.



En concreto, la concentración tendrá lugar a las 18:00 horas en el edificio del III Milenio, en la avenida Delgado Valhondo de Mérida, en la que protestarán contra la "toma de decisiones unilaterales" por parte de la Consejería de Educación.



Así pues, CCOO considera que de esta forma "se está vulnerando sistemáticamente la Ley de libertad sindical", privando a las organizaciones sindicales con representación en las mesas de educación de espacios "para una negociación real, dejando sin voz a los trabajadores a los que representan".



De este modo, el sindicato lamenta, a través de una nota de prensa, que la Consejería de Educación "considera que con informar en las mesas de sus decisiones es suficiente y no deja margen a la interlocución real, sin que sea posible cambio alguno de su criterio", tal y como ha ocurrido en las últimas mesas, "con el anuncio de cierre de centros y aulas, en las que no se ha admitido ninguna alternativa a dichos cierres".



Igualmente ha ocurrido con la oferta de plazas para las convocatorias de estabilización de empleo docente, donde "no se ha facilitado información sobre los cálculos que han llevado a la consejería a anunciar ese número de plazas", ni se ha dado opción alguna de proponer otras cifras diferentes.



También ha pasado con las comisiones de servicio generales, en las que ha cambiado sin negociación alguna la normativa para concederlas, perjudicando gravemente a una buena parte de los solicitantes, añade CCOO, que apunta además a la figura del coordinador de bienestar y protección que promueve la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), que se "pretende implantar a coste cero sobrecargando aún más de tareas al personal de los centros educativos".



Y ha sucedido también con la "modificación unilateral" del calendario escolar para el próximo curso, que "va a dificultar tremendamente la puesta en marcha de los centros a comienzos del próximo curso", con el cambio de requisitos para acceso al cuerpo de maestros en el turno de discapacidad, asunto por el que CCOO ha interpuesto ya demanda judicial.



"Estos son sólo algunos ejemplos de la forma en cómo se conduce nuestra administración educativa", señala la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, que viene denunciando públicamente desde hace mucho tiempo que esta actitud de la Consejería de Educación "no se ajusta a derecho" y "no es de recibo que todas estas decisiones que afectan a los trabajadores de la administración educativa se adopten sin admitir aportaciones ni ceder en nada", ya que según asevera, "informar no es negociar".



A esto se suma que la Consejería de Educación y Empleo "sigue sin asumir las responsabilidades políticas que se derivan de sus propios actos", ya que según señala, "acaba de admitir hace bien poco que ha venido contratando en fraude de ley, como mínimo, a 1.200 docentes durante más de 5 años, habiendo negado la evidencia cada vez que se mencionaba en las mesas".



Igualmente, "sigue sin cumplir los acuerdos" sobre reducción de jornada lectiva que firmó para Secundaria, sin seguir las recomendaciones estatales para ajustar el horario de los maestros, no aplica correctamente la reducción de horas de atención directa a su alumnado para docentes mayores de 55 años, no asume el pago del 2 por ciento de subida pendiente desde hace años.



Por todo lo anterior, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha pedido hace pocas semanas, por segunda vez en esta legislatura, que los altos cargos de la Consejería de Educación "asuman las responsabilidades políticas que se derivan de sus actos y dejen paso a nuevas caras y nuevos proyectos", concluye.