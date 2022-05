Cs pide a la Junta que convoque a asociaciones agrarias para buscar soluciones

El diputado de Ciudadanos Extremadura, Fernando Baselga, ha pedido este lunes a la Junta de Extremadura que convoque "de inmediato" a las asociaciones agrarias para trabajar en soluciones para el campo.

Así lo ha manifestado, tras felicitar a Asaja por "revalidar la mayoría" en las elecciones al campo de este pasado domingo y a La Unión por entrar a formar parte del Consejo Asesor Agrario.

Para Baselga, "es una magnífica noticia que haya más representantes en este consejo", reconociendo que el proceso electoral se ha llevado a cabo "con toda normalidad y sin incidentes".

Ahora, "lo que tiene que hacer la Junta de Extremadura es convocar de inmediato a las asociaciones agrarias porque el campo lleva mucho tiempo pasando serias dificultades".

Entre estos problemas, el portavoz de Agricultura de la formación naranja ha recordado que está el alza de los precios "con lo que los agricultores y ganaderos no cubren costes", el incremento de los insumos y la falta de mano de obra para el campo "algo difícil de entender cuando en Extremadura contamos con más de 90.000 parados".

Además, ha añadido que "el principal problema que tiene el campo es que no se considere a la alimentación como esencial y prioritaria" y, "Europa tiene que ser autónoma en estos temas para no tener problemas de abastecimiento en determinados productos como ha pasado con la Guerra de Ucrania".

Asimismo, el diputado de la formación naranja ha hecho hincapié en que se debería volver al gasoil agrícola al tiempo que ha indicado que la Ley de la Cadena Alimenticia "no es la solución" para los problemas del campo.

Por otra parte, ha explicado que la falta de mano de obra en este sector es un "problema endémico" y "no es un problema de salario", matizando que "el problema es el Plan de Empleo Rural (PER), los subsidios, porque a la gente no le interesa trabajar porque pierden ese PER".

Por eso, la formación naranja ha planteado en varias ocasiones que debería haber "una compatibilidad o complemento entre el cobro de ese subsidio y poder trabajar en momentos puntuales de más producción".

Finalmente, Baselga ha animado a las asociaciones agrarias "a que obliguen a la Administración a que cuando hagan promesas al sector, las cumplan" pues, no pueden repetirse situaciones como las que ha ocurrido con las ayudas a la reconversión de los frutales que comenzaron siendo de 10 millones de euros y al final solo se han dado 7.200 euros".