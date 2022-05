Ep

Las artistas Rosa López y Javiera Mena encabezan el cartel de la fiesta 'Los Palomos 2022' de Badajoz y serán las encargadas de poner el "broche de oro" a su undécima edición durante su día "grande", el sábado 4 de junio, en lo que supone la vuelta a los conciertos al aire libre y con público masivo desde la edición de 2019.



Rosa López, conocida por ganar la primera edición de Operación Triunfo en 2002 y "movilizar a todo un país" en Eurovisión aquel mismo año, hará disfrutar al público en el Escenario Alcazaba con un repertorio en el que no faltarán sus grandes éxitos.



Justo antes actuará Javiera Mena, artista chilena de indie pop y electrónica convertida en todo un icono de la visibilidad lésbica, con una dilatada trayectoria en festivales internacionales de música, y cuya popularidad ha aumentado entre el público español tras su participación en el Benidorm Fest.



En el mismo escenario, también se podrá disfrutar del grupo Tremenda Jauría, que fusiona estilos como la cumbia, el punk, el rap, la electrónica y el reggaetón combativo, con unas letras que inciden en temas comprometidos socialmente, como el transfeminismo, el antipatriarcado o el anticapitalismo, según avanza Fundación Triángulo Extremadura en nota de prensa.



Como viene siendo habitual, la principal representación de DJ se encontrará en el Escenario Puerta Palmas, donde destaca Putochinomaricón, polifacético artista de origen taiwanés en cuyo nombre se reapropia de los insultos que sufrió a causa de ser migrante y gay.



Por ese mismo escenario, pasarán muchos otros artistas vinculados con la música electrónica, como Eme DJ, Piterarnao and Don Peipe o The Thunders, entre otros.



OTRAS ACTIVIDADES



Las actividades de 'Los Palomos 2022' se desarrollarán entre el 23 de mayo y el 4 de junio, dos semanas en las que el público podrá disfrutar de exposiciones, ruta de la tapa y de la tarta, presentaciones de libros y representaciones teatrales, entre otras.



En este sentido, Fundación Triángulo ha destacado que Paca la Piraña, actriz y referente del colectivo trans, será la invitada al show '¿Puedo hablar! XXL' con Esnórquel y Perra de Satán, una de las actividades "estrella" de esta edición.



Por otro lado, el encuentro de familias LGBTI contará con la presencia de Irantzu Varela, y los activistas Gracia Trujillo y Víctor Mora participarán en el encuentro activista 'Feminismo queer: entre el debate y el combate'.



Este año, 'Los Palomos' cuenta con una página web "completamente actualizada a la altura del Orgullo del Suroeste", desde la que se puede consultar la programación completa.

Esta nueva web está diseñada por la empresa Bittacora, e incluye un guiño a Carlos Alberto de la Concepción, diseñador de Indugrafic que realizó el cartel de 'Los Palomos' en 2018, concluyen las mismas fuentes.