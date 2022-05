Asaja y la Comunidad de Labradores presentará candidatura al consejo de la DO Cava

Asaja en Extremadura, junto con la Comunidad de Labradores de Almendralejo, ha anunciado que presentará candidatura al proceso electoral para la renovación de los órganos de Gobierno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Cava', y cuyas votaciones están previstas para el próximo 6 de julio.



En concreto, según ha explicado el dirigente agrario Juan Metidieri, el objetivo de esta candidatura es que el consejo regulador también cuente con la sensibilidad de las distintas regiones que forman parte de la DO Cava, como es el caso de Extremadura, y así poder defender los intereses de los agricultores de la región.



Así pues, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Almendralejo, Metidieri ha recalcado que es "muy importante" lograr representación porque se estaría en los órganos de decisión y ahí se pueden realizar las aportaciones necesarias, no como ocurre ahora que "viene todo impuesto" porque "quién únicamente decide es Cataluña".



A su vez, el dirigente agrario ha recordado que "históricamente siempre" ha habido una candidatura única de Villafranca del Penedés, por lo que con esta nueva candidatura lo que se pretende es que también tenga su "voz" Almendralejo y el resto de las regiones productoras.



Con relación a este punto, Metidieri no ha descartado una candidatura de consenso en la que se integren otras regiones que también producen Cava con DOP, como puede ser la Comunidad Valenciana.



En la comparecencia ha recordado la importancia del sector del Cava en Extremadura con 38.000 hectáreas y más de 6.000 productores, y con posibilidad de seguir creciendo en Almendralejo, si no lo permiten, algo que ahora está "bloqueado", tal y como explica en una nota de prensa Asaja en Extremadura.



De este modo, la candidatura extremeña se denominará 'Asaja por el cava' y contará con tres titulares que serán Juan Antonio Álvarez, Santiago Prieto Sánchez, Francisco del Álamo Ortiz, y tres suplentes (Antonio Álvarez macho, Manuel Sánchez Fernández, José Manuel Navia García).



La previsión es que la candidatura se registre oficialmente en los próximos días, pendientes de las conversaciones con la Comunidad Valenciana. "Trabajaremos por una candidatura alternativa a lo que ya existe", ha concluido Metidieri.



PROCESO ELECTORAL



Así, el proceso electoral se llevará a cabo el próximo 6 de julio de 2022. El plazo para la presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 12 de mayo. El número de vocales será de 12 de los que seis corresponden al sector productor y otros seis para el sector elaborador.



De esta forma, de los seis del sector productor se incluyen las explotaciones vitícolas que sean socios de cooperativas (2), las explotaciones no incluidas en el censo (3) y las bodegas elaboradoras de vino base y de almacenamiento (1). En el apartado relativo a las explotaciones no incluidas en el censo es donde concurrirá Extremadura presentando tres vocales.



Finalmente, de los seis vocales que son para el sector elaborador, dos serán para bodegas con nivel de producción de más del 15 por ciento; dos para las bodegas con producción de entre el 1 y el 15 por ciento; uno para las bodegas con nivel de producción entre el 0,1 por ciento y el 1 por ciento y para los que tienen menos otro vocal.