La aduana de la Plataforma Logística de Badajoz gestionará 250.000 toneladas al año

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha iniciado los trámites para delimitar los terrenos donde se ubicará la futura Aduana Intermodal, que tendrá una capacidad para gestionar 250.000 toneladas de productos anualmente, con lo que se superarían las 10.000 inspecciones al año.



Así pues, el objetivo es poner en marcha "lo antes posible" el acuerdo para la financiación de las obras por todos los organismos relacionados con la actividad que allí se desarrollará e iniciar la licitación y contratación del correspondiente proyecto de obra, que financiará el Ministerio de Política Territorial con 250.000 euros.



En concreto, la futura aduana estará ubicada junto a la terminal intermodal de la Plataforma y en la que se instalarán todos los servicios aduaneros y de control de mercancías necesarios para operar como Ventanilla Única (One Stop Shop), tal y como establece el código aduanero de la Unión Europea, y que permitirá operar a las empresas con los sistemas aduaneros de España y Portugal.



La instalación de esta aduana intermodal One Stop Shop, será posible gracias a la colaboración entre la Junta de Extremadura a través de la empresa Avante, responsable de la gestión de la Plataforma Logística, y la Delegación del Gobierno, ya que en la misma deberán instalarse el servicio aduanero de la Agencia Tributaria, así como los servicios integrados de la Delegación del Gobierno como el de agricultura, sanidad exterior, sanidad animal, sanidad vegetal, Agencia Española del Medicamento, control de calidad comercial, control de seguridad de los productos, Guardia Civil, SOIVRE, etc.



En los próximos meses será licitada la redacción del proyecto, para lo que hay previsto un presupuesto de 250.000 euros, y servirá para definir la distribución de los espacios y el presupuesto final de toda la instalación, estimado en más de 5 millones de euros.



La aduana intermodal, dentro de la Plataforma Logística de Badajoz, permitirá que las empresas no tengan que realizar trámites en los puertos de España y Portugal. La Estrategia Logística de Extremadura prevé una inversión en torno a los 700 millones de euros y la creación de 12.000 puestos de trabajo.



La secretaria general de Cooperación Territorial, Miryam Álvarez, junto al director general de la Administración General del Estado en el Territorio, Agustín Torres, se han reunido este jueves con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, con quien han supervisado los proyectos de la nueva aduana intermodal, dentro de la Plataforma Logística de Badajoz.



Finalmente, esta aduana se adecuará a la evaluación de la actividad comercial actual y a la previsión de futuras inspecciones, con una inversión que superará los 8 millones de euros.



Cabe destacar que en la reunión ha participado también el director general de Avante, Miguel Bernal y los subdelegados del Gobierno en Cáceres y Badajoz, José Antonio García y Francisco Mendoza, respectivamente.