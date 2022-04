Junta aconseja que haya acuerdo en centros de trabajo sobre el uso mascarillas en interior

Ep.



La Junta de Extremadura ha recomendado que en todos los centros de trabajo haya un acuerdo de los equipos de prevención de riesgos laborales y los comités de empresa para establecer un criterio a la hora de la utilización o no de las mascarillas.



El Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, en su reunión de este miércoles, ha valorado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas en interior.



"Es verdad que el decreto en principio dice, y es muy claro en ese aspecto, que no es obligatorio el uso de mascarillas en los centros de trabajo, pero también es recomendable que los equipos de prevención de riesgos laborales de esos centros de trabajo den su opinión al respecto", ha aseverado el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, en rueda de prensa.



De esta forma, González ha puesto como ejemplo que en las obras de construcción los trabajadores llevan casco al existir la recomendación de su uso, por lo que ha abogado por esperar a que en los centros de trabajo de la región los equipos de prevención se pronuncien, aunque en estos momentos, ha insistido, no es obligatorio su uso.



Así, ha apelado a la responsabilidad de los extremeños, que forman parte de una "sociedad madura" que sabe lo que "tiene que hacer", y ha insistido en que el hecho de que no sea obligatorio el uso de la mascarilla no significa que quien la quiera llevar lo pueda hacer en su lugar de trabajo.



"Como esta sociedad es una sociedad madura, nosotros apelamos a que ellos decidan el uso de la mascarilla, porque, además, se lo han ganado", ha añadido.



SITUACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO



Preguntado por la situación de los trabajadores del sector público de la administración autonómica, González ha apuntado que dependerá de cada centro de trabajo, ya que cada uno tiene unas características diferentes.



De este modo, ha explicado que en estos momentos la prevención de riesgos laborales está estudiando la situación de cada centro de trabajo y en función de eso se hará una recomendación.



De igual forma, y preguntado por la casuística de que un trabajador se niegue a utilizar la mascarilla en su centro de trabajo aunque así se haya recomendado por parte de la empresa, el portavoz de la Junta ha indicado que se está estudiando si pudiera tener cobertura jurídica, momento en el que ha vuelto a poner de ejemplo la situación de los trabajadores de la construcción que deben portar elementos de seguridad como el casco.



"Estamos ahora mismo empezando y si en un centro de trabajo hay una recomendación de prevención de riesgos laborales de que se lleve las mascarillas nosotros entendemos que si el trabajador no llevara mascarilla estaría incumpliendo lo que dice prevención de riesgos laborales", ha concluido.