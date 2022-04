Vara: No se debe hablar "en caliente" posible modificación de carreras en Arroyo de la Luz

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado sobre una posible modificación de las carreras de caballos de la localidad cacereña de Arroyo de la Luz, a tenor del accidente registrado este lunes, que "estas cosas nunca se deben hablar en caliente", algo que apunta además "honestamente por respeto a lo que es una enorme tradición" en el municipio y que espera que lo siga siendo.



"Lo cual no evita que, obviamente, tengamos que hacer todo lo que esté en nuestras manos siempre, y allí me consta que lo hacen el Ayuntamiento de Arroyo y los arroyanos desde hace mucho tiempo al margen de los accidentes que ha habido", ha señalado, para destacar que "han ido completamente innovando para hacer aquello lo más seguro posible".



En este punto, Vara ha hecho hincapié en que el "problema" es que, como se ha preguntado, si se está "libre de que puedan cometerse en algún momento dado algunas imprudencias" y ha insistido en no hablar "nunca" de "estas cosas" en "caliente", puesto que cree que "no es bueno ni aporta tampoco nada", según ha señalado a preguntas de los periodistas en Badajoz por si cree que la fiesta de Arroyo de la Luz debiera ser modificada para tratar de evitar accidentes como el sucedido este pasado lunes.



Cabe destacar que una mujer de 69 años y una menor de siete años han resultado heridas tras ser arrolladas por dos caballos en las carreras de Arroyo de la Luz (Cáceres).