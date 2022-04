Junta cierra el 2021 con una mejora en los ingresos de 713 millones por los fondos covid

La Junta de Extremadura ha cerrado el ejercicio presupuestario del 2021 con una mejora "considerable" en los ingresos, que se cifra en 713 millones de euros, lo cual supone una 16 por ciento adicional respecto al ejercicio anterior.



En concreto, se trata de un incremento de los ingresos motivado por los fondos extraordinarios derivados de la pandemia de Covid-19, de las transferencias sectoriales procedentes de la Administración General de Estado y de la financiación vinculada al Next Generation, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT-UE.



Así lo ha explicado este lunes el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, donde ha señalado que estos recursos adicionales extraordinarios recibidos en la comunidad autónoma han "mejorado notoriamente" el resultado presupuestario.



No obstante, y dado el carácter finalista de los fondos, desde el punto de vista del gasto su materialización permite un seguimiento y control de forma diferenciada en ejercicios posteriores, según informa la Junta en una nota de prensa.



En este sentido, Novas ha detallado que estos recursos "deberían tener un tratamiento neutral por su carácter excepcional," al igual que lo tienen los ingresos vinculados al Next Generation, bien sean del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Fondo REACT-UE.



Sin esta neutralidad, ha insistido, se produce "un efecto de sobredimensionamiento de los ingresos motivado por los criterios excepcionales a cumplir para su ejecución", y cuyo exceso de financiación asciende a 96 millones de euros.



De este modo, si al superávit de 41 millones de euros recogidos por la Intervención General del Estado se le resta el citado "exceso de financiación" por la "no neutralidad" de los fondos, el balance final del ejercicio 2021 daría un déficit de 55 millones de euros, el -0,26 por ciento PIB.



Esto sucede, según ha explicado Novas, en las ayudas recogidas en el Real Decreto Ley 5/2021 de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 y en otras relacionadas con materia de empleo y servicios sociales.



En el lado de los gastos, Novas ha mantenido que se han incrementado en 251 millones de euros, lo que supone una subida del 5 por ciento, con caídas del gasto en el capítulo II de bienes y servicios y de los gastos financieros, en este caso motivados por la bajada de los tipos y la refinanciación de préstamos.



Asimismo, el secretario general se ha referido a otros indicadores de estabilidad presupuestaria. En el caso de la deuda pública se confirman las previsiones y en términos porcentuales PIB pasa del 25,3 al 24,2 por ciento, mientras que el periodo medio de pago a proveedores se sitúo a cierre del pasado año en 13 días.