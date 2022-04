La Junta pedirá a Calviño más flexibilidad por el alza de precios en la construcción

Ep.

La Junta de Extremadura reivindicará este miércoles, día 13, a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, una mayor flexibilización aún que en la actualidad para la construcción "no tenga que padecer o que padezca lo menos posible" el alza de precios que se está registrado en España.



Este planteamiento será defendido por el Ejecutivo regional durante una visita que Calviño realizará este miércoles a la capital extremeña, dentro de una agenda que se iniciará a las 09,30 horas con una reunión en Presidencia de la Junta con el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, tras lo que mantendrá un encuentro con los agentes sociales y económicos y atenderá a los medios de comunicación.



Posteriormente, Calviño se desplazará a la Escuela de Hostelería para reunirse con empresarios extremeños, según ha desgranado en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Gobierno de la Junta el portavoz del Ejecutivo extremeño, Juan Antonio González.



Según ha explicado, esta visita de Calviño será "importante" y durante la misma la Junta entre otras cuestiones pretende "hacerle ver" a la ministra su "preocupación" por la incidencia del alza de los precios en el sector de la construcción, ya que "esto está repercutiendo negativamente en que las obras puedan salir adelante".



Así, y tras recordar que el Consejo de Ministros en su día aprobó un decreto ley para flexibilizar esos contratos, para que se pudieran revisar los precios, así como que la Junta hizo lo mismo, González ha defendido que "hay que seguir flexibilizando aún más", porque "no se puede quedar durante este año ni una obra atrás debido al problema de precios", fundamentalmente porque la Administración regional entiende que "uno de los motores para la recuperación económica durante el año 2022 va a ser la construcción".



"Y una de las palancas para la creación de empleo, que es nuestro objetivo prioritario durante el año 2022, va a ser la construcción. Por lo tanto, entre todos tenemos que buscar una solución para que el sector de la construcción no tenga que padecer o que padezca lo menos posible el alza de precios que estamos viviendo", ha espetado González.