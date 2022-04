La DGT prevé 255.000 desplazamientos en Extremadura esta Semana Santa

La Operación Especial de Semana Santa, con dos fases, ha comenzado este viernes y prevé que en los dos periodos se puedan realizar 196.000 desplazamientos en la comunidad extremeña.



Así, en la primera fase, que comprende del viernes, 8 de abril, al domingo, día 10, se estima que se puedan realizar 65.000 desplazamientos, y en la segunda, del miércoles, día 13, al lunes, 18 de abril, 131.000.



De igual forma, la DGT ha informado de que no hay carreteras cortadas para la Operación Especial de Semana Santa, pero las más afectadas son, en la provincia de Badajoz, las autovías A-55 y A-66 y las carreteras N-430 y N-432, mientras que en la de Cáceres son las autovías A-5, A-66 y la EX-A1.



La previsión global de movimientos en el país supone, en la primera fase de la operación, una disminución de desplazamientos del 2,15 por ciento respecto del año 2019, y en la segunda fase, del 2,01 por ciento, también respecto del mismo año.



CONSEJOS



Asimismo, la DGT ha ofrecido algunos consejos para los vehículos, como comprobar el estado, dibujo y presión de los neumáticos; así como el alumbrado, dirección, frenos, suspensión y el estado de los limpiaparabrisas.



Se recomienda que el conductor esté descansado, que realice paradas cada dos horas o 200 kilómetros, que haga uso del cinturón, esté atento a la carretera sin distracciones y no consuma alcohol y drogas.



Por último, ha recordado que no hay margen de velocidad para adelantar en carretera convencional, además de incidir en que no se debe utilizar el móvil ni el navegador. Disfrute de su viaje y de su descanso.