Monago quiere escuchar la opinión de Feijóo antes de decidir si se presenta a reelección

Ep.

El presidente del PP de Extremadura y nuevo presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, José Antonio Monago, ha señalado este jueves que le "gustaría escuchar la opinión" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de decidir si se presenta a la reelección al frente del PP extremeño en el próximo Congreso Regional del partido.



En cualquier caso, Monago ha señalado que está "a disposición" del PP, y ha resaltado que aunque la decisión de presentarse a la reelección en el próximo Congreso Regional del partido es una decisión suya, también la quiere "compartir con mucha más gente", entre ellos Núñez Feijóo, del que le "gustaría escuchar su opinión".



Monago se ha pronunciado de esta forma este viernes en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que Feijóo "acaba de llegar" a la Presidencia del PP nacional "y en estos momentos hay otras prioridades", como reunirse con el Rey Felipe VI o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Por tanto, "cuando tenga oportunidad, me gustaría conocer su opinión", ha resaltado Monago, quien en cualquier caso ha señalado que está "a disposición" del PP y de los extremeños.



Así, el dirigente del PP extremeño ha instado "a darle normalidad" a este asunto porque él "es uno más", ha dicho. "Yo no me considero totalmente imprescindible ni más que ninguno de mis compañeros", ha resaltado Monago, quien ha apuntado que "ejercer una responsabilidad de este tipo no es fácil".



Por todo ello, "uno tiene que estar no al capricho, sino a lo que sea mejor, y para eso hay que escuchar a mucha gente", ha señalado Monago, quien sobre la fecha en la que podría celebrarse este Congreso Regional del PP de Extremadura, ha asegurado que "no hay fecha", sino que la nueva dirección "tendrá que establecer esa calendarización" para los cónclaves regionales que quedan pendientes.



En ese punto, Monago ha recordado que el objetivo de Núñez Feijóo en estos congresos regionales es que sean "de unidad", al igual que ha sido el congreso regional, y que se pongan al frente personas "con mucha experiencia", ya que "aquí no se puede venir a aprender, no se puede venir solo con la ilusión", sino que "se tiene que venir con la ilusión y con una cierta experiencia", ha resaltado.



Ante esta situación, el dirigente del PP extremeño ha rehusado "hacer futuribles" sobre si presentará a esta reelección, e ir "pasito a pasito para abordar los retos que tenemos por delante", ha resaltado.