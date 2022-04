Hacienda prevé devolver en Extremadura 199 millones en la Campaña de la Renta, un 7,3% más

Ep.



La Agencia Tributaria prevé ingresar 211 millones de euros en la Campaña de Renta y Patrimonio 2021, un 20,7% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver subirá un 7,3%, hasta los 199 millones.



Según señala el informe sobre el Inicio de la Campaña de Renta 2021, recogido por Europa Press, está previsto que en la campaña se presenten en la región un total 501.803 declaraciones, un 0,3% más que el año anterior.



De ese total, se prevé que 334.384 den derecho a devolución, un 1,6% más que el año anterior, por un importe estimado de 199 millones de euros.



De su lado, se estima que los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar serán cerca de 118.829, un 3,5% menos, por importe de 211 millones. Según ha recordado la Agencia Tributaria, estos contribuyentes no realizarán los primeros pagos hasta el final de la campaña.



DATOS A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, los datos de previsión de ingresos son 13.400 millones de euros, un 10,8% más respecto al año pasado, mientras que la devoluciones subirán un 5,8% a 11.122 millones



Está previsto que en la campaña se presenten un total 21.921.000 declaraciones, un 0,9% más que el año anterior. De ese total, se prevé que 14.350.000 den derecho a devolución, dos tercios del total, y un 1,1% más que el año anterior. Asimismo, se espera que los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar serán cerca de 5.971.000, un 1,5% menos.



Con todo, el saldo neto de esta campaña será positivo, de unos 2.278 millones, frente a los 1.581 millones del ejercicio anterior, algo que tiene que ver con la vuelta a la normalidad tras un año "atípico" (2020) muy marcado por la situación de pandemia, según ha explicado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón.



382.000 DECLARACIONES EN LAS PRIMERAS HORAS



El directos de la Agencia Tributaria ha informado de que hasta las 10 de la mañana de este miércoles, se han presentado un total de 382.000 declaraciones, un 3,9% más que a la misma hora del año pasado por la recuperación de la actividad económica, tras un 2020 en el que se registraron caídas de los elementos patrimoniales que declaran los contribuyentes.



Esto supone un ritmo de 1.300 presentaciones por minuto, lo que llevaría a unas 700.000 declaraciones presentadas dentro de unas ocho horas. "Es asombroso", ha destacado Gascón, tras señalar que a las 7.30 de la mañana se estaban presentando unas 442 declaraciones por minuto.



En cuanto al impuesto sobre el patrimonio, las previsiones son de un crecimiento del 2,9% en el número de declaraciones, hasta un total de 224.438 y se prevé recaudar un 3,9% más, hasta los 1.242 millones de euros.



El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 27 de junio.



La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (Plan 'Le Llamamos') comienza el 5 de mayo, con solicitud de cita a partir del 3 de mayo, y la atención presencial en oficinas se inicia el 1 de junio con solicitud de cita a partir del 26 de mayo.



¿QUIÉN TIENE QUE PRESENTAR LA DECLARACIÓN?



Con carácter general, los contribuyentes tienen que presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Ahora bien, cuando cuentan con dos o más pagadores -sería el caso de un empleador y del SEPE-, ese límite se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por el segundo y restantes pagadores supera los 1.500 euros.



Al igual que el año pasado, los perceptores del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia están obligados a presentar la declaración. Además, buena parte de los trabajadores que hayan estado en ERTE y ganen menos de 22.000 euros anuales tendrán que presentar la declaración, salvo que no superen los 14.000 euros en total.



MEDIO MILLÓN DE PERSONAS EN ERTE RECTIFICARON SU DECLARACIÓN



No obstante, la Agencia Tributaria explica que este año hay una situación diferente respecto al año pasado, ya que hay un inferior número de personas en ERTE y ya hay una situación casi regularizada, frente a los problemas de información del SEPE. Según la AEAT, un total de 500.000 personas en ERTE han rectificado su declaración o tienen que hacerlo respecto a la inicial.



Preguntado por el impacto de la escalada de la inflación en esta Campaña de la Renta, Gascón ha explicado que la evolución de precios no afecta.



Por el contrario, lo que sí se ve reflejado de cara a la Campaña es la evolución del empleo, de los salarios y de los tipos de interés. De hecho, la tasa de crecimiento de recaudación en 2021 del IRPF se situó en torno al 7%, incrementándose "bastante menos" respecto al Impuesto de Sociedades o el IVA.



"No hay correlación directa de subida de precios y lo que se declara en el impuesto de la renta", ha remarcado el director de la Agencia Tributaria.



PRINCIPALES NOVEDADES DE ESTA CAMPAÑA



Este año, como principales novedades, se encuentra el alza de los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas más altas, la mayor vigilancia de las inversiones en criptomonedas o las ayudas para las personas afectadas por el volcán de La Palma.



En concreto, aumenta dos puntos del tipo estatal que grava las rentas del trabajo de más de 300.000 euros, hasta el 47%, y tres puntos para las rentas de capital de más de 200.000 euros, hasta el 26%, lo que afectará a un número reducido de 36.194 contribuyentes (0,17%), con un impacto de 491,4 millones de euros (144 millones en 2021 y 346 millones en 2022), de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda.



Además, en 2021 se redujeron las desgravaciones de planes de pensiones privados individuales a 2.000 euros como aportación máxima, mientras que se elevó el límite conjunto de reducción (partícipe y empresa) de 8.000 a 10.000 euros en los planes de empresa para potenciar las aportaciones empresariales y corregir la "regresividad" de estos beneficios, según el Gobierno. La medida aportará una recaudación de 580 millones en 2022.



En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, el pasado año los Presupuestos introdujeron un alza del 1% para patrimonios de más de 10 millones de euros, hasta un tipo del 3,5%.



Este año están exentas las ayudas excepcionales concedidas en los supuestos de fallecimiento y de incapacidad absoluta permanente causados directamente por la borrasca 'Filomena' y las ayudas concedidas por daños personales provocados directamente por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.



Como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma, también se modificó la Ley del IRPF, con efectos desde el 1 de enero de 2021, para incluir entre las causas de las exenciones de las ayudas públicas para reparar la destrucción de elementos patrimoniales causados por incendio, inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras causas naturales.



Por otro lado, Hacienda ha aumentado la vigilancia sobre las inversiones en criptomonedas para evitar la evasión y el fraude fiscal. Por este motivo, se ha introducido un apartado para identificar los saldos de monedas virtuales, que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de 'Demás bienes y derechos de contenido económico'.