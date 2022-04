Más de 20 centros infantil privados de CCAA podrían cerrar por "competencia desleal" Junta

Más de 20 centros de educación infantil y guarderías privadas cerrarán "definitivamente" en septiembre en Extremadura si continúa la "competencia desleal" de la Consejería de Educación con las aulas públicas de 1 y 2 años que se están poniendo en marcha en la región.



Así de rotundo lo afirma la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) tras el anuncio de la apertura por parte de la Junta de Extremadura de 47 aulas de 1 y 2 años en colegios públicos, lo que ha provocado que algunas de las socias "ya han empezado a anunciar sus cierres para el próximo curso".



En concreto, a través de una nota de prensa, el colectivo señala que en las últimas dos semanas cinco centros infantiles de Badajoz, Cáceres, Zafra, Villanueva de la Serena y Navalmoral de la Mata ya han comunicado a la asociación que no continuarán el próximo curso "porque no pueden soportar la competencia desleal de la Consejería de Educación".



Además, incide en que a su juicio esto es "sólo el principio", ya que serán "muchos más" los que cerrarán porque "muchos otros centros quieren luchar por mantenerse, pero la apertura del próximo curso dependerá de las matriculaciones en los próximos meses y muchas directoras no son muy optimistas".



En esta línea, apunta la asociación que pese a que los centros se adaptan a las familias en horarios, calendario escolar, metodologías educativas, necesidades especiales, "el 60-80 por ciento de los centros que sobrevivan sufrirán unas pérdidas de ingresos significativas que pueden hacer que cierren a lo largo del próximo curso por el escaso margen de beneficio que tienen estos proyectos educativos".



ACABAR CON EL SECTOR



A este respecto, la asociación recuerda que ya advirtió al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, de que esto pasaría y eran "conscientes" de ello.



"Sabían que tras la pandemia, la baja natalidad, la subida constante de impuestos y costes laborales (SMI + Seguridad Social) y la apertura indiscriminada de nuevas aulas sin tener en cuenta donde existía una oferta más que suficiente de plazas acabaría con el sector y con el trabajo de cientos de emprendedoras y trabajadoras de la región, pero no les importó", lamenta Aceigex.



A este respecto, añade el colectivo que incluso les ofreció a la Junta sus centros para que pudiesen concertarlos y ofrecerlos de manera gratuita a las familias como se hace en otras regiones de España, pero "el objetivo de la Junta siempre ha sido acabar con el sector y controlar la educación desde la primera infancia".



La situación, según Aceigex, ha sido puesta de manifiesto además por una de las emprendedores que tendrá que "cerrar" su centro en Cáceres en septiembre, María Correas Muñoz, a través de una carta dirigida al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.



Finalmente, en la misiva esta persona se muestra "indignada con esta situación y la hipocresía de una Junta de Extremadura" que la "animó a emprender" para luego "obligarla a cerrar dos años después.