PP urge a Junta revisar políticas empleo para acelerar una recuperación que es "muy lenta"

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Javier Cienfuegos ha reclamado a la Junta de Extremadura que revise sus políticas activas de empleo para acelerar una recuperación que está siendo "muy lenta", como viene advirtiendo desde el inicio de la pandemia.



En una rueda de prensa en la Asamblea para valorar los datos del paro publicados este lunes, estas cifras como las de la EPA vienen "demostrando" que la recuperación en la región iba a ser "muy lenta", y es que, si el mes de marzo "normalmente era muy bueno para el empleo extremeño", con descenso de entre 1.200 y 1.500 personas, en esta ocasión aumentan las listas en más 400 parados.



Asimismo, ha destacado que en el último mes han sido más de 620 los jóvenes que han pasado a engrosar la lista del paro, y en este sentido ha dicho que no pueden "concebir" que este domingo, en un acto del PSOE con los jóvenes socialistas extremeños, se esté "vendiendo que ellos son el futuro".



Tampoco pueden "comprar" unos datos que se producen en la "antesala" de la Semana Santa y de los primeros puestos de empleo del turismo en verano, y se esté "perdiendo empleo".



Para los 'populares', los datos indican que Extremadura están "en la cola" del desempleo, ocupando el segundo puesto con más desempleo juvenil y femenino, según la última EPA.



Cienfuegos ha subrayado que vienen proponiendo "nuevas políticas de empleo para "revertir" esta situación, pero los socialistas no les hacen "ningún caso", haciendo uso de su mayoría absoluta en el parlamento autonómico.



En cuanto a los datos de afiliación a la seguridad social, se ha producido un "leve descenso", si bien ha puesto el énfasis en el campo, que es el mayor "damnificado", con más de 1.000 empleos "perdidos", cuando se encuentra en una "situación muy débil" como viene reclamando el sector en las calles, y "cada mes van a peor".



Por último, ha criticado las "vendidas de humo" del gobierno regional y del PSOE extremeños con respecto a las "gigafactorías", o el proyecto de Buda en Cáceres, la azucarera... que a falta de un año para acabar la legislatura "no hay ninguna piedra" coloca de ninguno de estos "megaproyetos", ni tampoco han venido a la región los 10.000 trabajadores externos "que iban a venir" cuando "no se les ofrece ni siquiera una oportunidad a los extremeños".



Por todo ello, ha exigido a la Junta que cambie sus políticas activas de empleo, por que con estas la comunidad seguirá "en el vagón de cola" y "nunca" se podrá equiparar su situación a la del resto de España.