Las pernoctaciones extrahoteleras suben en Extremadura un 200% en febrero, hasta 46.511

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en febrero en un total de 46.511, un 199,2% más que en 2021 (304,8% a nivel nacional), según los datos proporcionados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en el segundo mes del año se alojaron en ellos 22.213 viajeros, un 309,5% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 485,4%).

De este modo, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 293,3% y en pernoctaciones un 176,5% en este mes. La estancia media se sitúa en 2,11 días, produciéndose una tasa interanual del -29,9%.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura aumenta respecto al mismo mes de 2021 un 107,6% y las pernoctaciones un 107,7%. La estancia media no varía respecto el año anterior.

Por último, en los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros un 536,9% y las pernoctaciones un 313%. La estancia media baja 35,1% en este mes, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 5,3 millones en febrero, lo que supone multiplicar por más de cuatro las del mismo mes de 2021 (+304,8%), según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.



Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 423,2% (cinco veces más) de las pernoctaciones realizadas por los extranjeros. Las de los españoles aumentaron en el segundo mes del año un 175,1%, con lo que se multiplicaron por más de dos respecto a las efectuadas en febrero de 2021.



La estancia media en alojamientos extrahoteleros se situó en febrero en 4,7 pernoctaciones por viajero.



En los dos primeros meses del año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se han triplicado respecto al mismo periodo de 2021 al registrar un crecimiento del 266,2%.



AUMENTO DEL 391% EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 391,1% en febrero. Las de residentes subieron un 122,7% y las de no residentes un 724,7%. La estancia media se redujo un 16,2% respecto a febrero de 2021, situándose en 5,5 pernoctaciones por viajero.



Además, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 16,4% en febrero respecto al mismo mes de 2021



En febrero se ocuparon el 31,2% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 245,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 35,8%, con un aumento del 259,1%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representaron el 74,9% del total. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con 718.844 pernoctaciones. El siguiente mercado emisor fue Alemania, con 345.013 pernoctaciones.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,8 millones de pernoctaciones y un aumento del 685,2% respecto a febrero de 2021. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 73,6% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Isla de Tenerife fue el destino preferido, con 618.139 pernoctaciones y una ocupación del 78,3% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en febrero fueron San Bartolomé de Tirajana, Arona y Tías.



Por otro lado, las pernoctaciones en campings registraron en febrero un aumento del 163,9% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes subieron un 157,3% y las de no residentes un 166,7%.El Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 3,6% en febrero respecto al mismo mes de 2021.



Durante el mes de febrero se ocuparon el 45% de las parcelas ofertadas, un 40,8% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 47,2%, con un aumento anual del 44,1%.



El 71,1% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 34,6% de las pernoctaciones de no residentes, un 225,5% más que en febrero de 2021.



Comunitat Valenciana fue el destino preferido en campings, con 609.951 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 113,8% en tasa anual. Esta comunidad autónoma también alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 65,6% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con 307.663 pernoctaciones y una ocupación del 82,7% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Cartagena y Vélez-Málaga.



UNA OCUPACIÓN DEL 12,4% EN TURISMO RURAL



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 323,8% en febrero. Las de residentes subieron un 335,6% y las de no residentes un 278,2%. El Índice de Precios de Turismo Rual (IPTR) aumentó un 3,6% en febrero respecto al mismo mes de 2021.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 12,4% de las plazas, un 222,4% más que en febrero de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 27,8%, con un aumento anual del 363,5%.



Por comunidades, Castilla y León fue el destino preferido, con 82.289 pernoctaciones, un 527,1% más que en febrero de 2021. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 35,7% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Pirineus fue el destino preferido, con 29.733 pernoctaciones. El Parque Nacional de Corona Forestal alcanzó la mayor ocupación, del 44,5% de las plazas ofertadas.



MADRID, DESTINO PREFERIDO DE LOS ALBERGUES



Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con 57.414 pernoctaciones. Esta comunidad autónoma también alcanzó la mayor ocupación, con el 49,8% de las plazas ofertadas



Las pernoctaciones en albergues registraron en febrero 237.616 pernoctaciones, lo que supone un aumento anual del 685,1%. Las de residentes se incrementaron un 589,8% y las de no residentes un 825,2%.



Se ocuparon el 17,7% de las plazas, un 286,4% más que en febrero de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 24,9%, con un aumento del 407,9%.