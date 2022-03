El economista jefe BBVA Research no ve "bien dirigido" el "subsidio" consumo combustible

Ep.



El economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, cree que "obviamente" el "subsidio" del consumo de combustible "indiscriminadamente" a su juicio "no está bien dirigido" y "no es la mejor medida", toda vez que hubiese preferido "una intervención algo más selectiva", porque la mayor parte del gasto de transporte en vehículos la hacen los hogares de rentas "elevadas".



Además, entiende que dicha medida del "subsidio del consumo" tal y como ha sido anunciada "incluso limita la transición hacia el consumo más eficiente del combustible" o "directamente una reducción de la generación de este tipo de energía".



A la espera de conocer los detalles del Plan de Respuesta que apruebe este martes el Gobierno central, Cardoso ha dicho también que hay que conocer "cuánto y cómo" van a afectar los cambios en la regulación que se implementen para intentar reducir el precio de la electricidad.



En este sentido, ha incidido en que hay que ver si la propuesta planteada por España y Portugal va a ser "aprobada" por la Comisión Europea y se va a poder introducir o no "la reducción" de precios, para de ese modo poder ya entonces determinar su "efecto" sobre las personas, los hogares y las empresas.



"Mucha de nuestra competitividad y de nuestra renta disponible van a depender cuánto del actual incremento del coste de la electricidad se mantiene durante los próximos meses", ha espetado en todo caso Miguel Cardoso en rueda de prensa virtual este martes para presentar el Informe BBVA Research 'Situación Extremadura' 2022.



Finalmente, también ha considerado que el incremento anunciado del Ingreso Mínimo Vital y la ampliación de la cobertura del bono social para el consumo de electricidad son medidas "bien dirigidas" y que "permitirán que las familias vulnerables puedan compensar parte del incremento en el precio de la electricidad".