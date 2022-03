Vara cree que el plan del Gobierno para paliar los efectos de la guerra "es muy valiente"

Ep

Así, lo ha señalado el Presiente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre las medidas que el Consejo de Ministros aprobará mañana martes para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía nacional.



Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 16.000 millones el coste del 'Plan de Respuesta' al impacto de la guerra en Ucrania, que incluye entre las medidas el veto a los despidos y la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos, no solo a transportistas.



"Yo creo que el Gobierno de España hace un esfuerzo enorme para intentar llegar a todos los sectores", ha resaltado el jefe del Ejecutivo extremeño.

No obstante, se ha emplazado a conocer la "letra pequeña" de cómo va a ejecutarse ese paquete de medidas que irán de lleno a "lo que agobia a la gente, como el gasto energético y de hidrocarburos".



Fernández Vara cree que estas medidas se van a poder implementar "muy pronto" y "van a aliviar de manera notable la situación", sobre todo de las personas más vulnerables, porque se topa el alza del gas y de los alquileres y se eleva el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otras propuestas; añadiendo que "hay muchas medidas encaminadas a poder cubrir las consecuencias que va a tener esta guerra",



En cuanto al plan de acogida de refugiados ucranianos, Fernández Vara ha recalcado que "hay que hacerlo de manera muy coordinada", y ha augurado que la dimensión de la llegada de ciudadanos de Ucrania "va a ser mucho mayor de lo que se pensaba en un principio, tal y como están evolucionando los acontecimientos".



Para Fernández Vara, "la respuesta que se está dando es positiva y justa y lo único que tenemos que preocuparnos es de que vengan los que tengan que venir y nosotros aquí intentar cuidarlos como seres humanos lo mejor que podamos".



Así, se ha referido a que hay que ofrecer una "inmediata" escolarización para los más pequeños y "mucho cariño y afecto" para los mayores porque, "probablemente se alargue más de lo que se había pensado" la estancia de estas personas, por lo que se está trabajando en buscar espacios "para dar respuesta en el caso de que la cifra se incrementara de manera muy notable".



Sobre la flexibilización de la medidas por la pandemia, Fernández Vara ha recordado que "todavía no está finiquitada", y ha advertido que "una cosa es que vayamos dulcificando todo lo que tiene que ver con la pandemia y otra es pensar que ya no existe".



Y, ha concluido que "sigue existiendo y todos los días hay ingresada alguna persona y otros días fallecen, por lo que seamos conscientes de ello".