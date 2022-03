Proyecto conjunto de cuatro CCAA para señalizar los caminos de peregrinación a Guadalupe

Ep.

Cuatro Comunidades Autónomas (CCAA) -Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla La Mancha- van a presentar un proyecto conjunto de cooperación para señalizar los caminos de peregrinación a Guadalupe (Cáceres), con el objetivo de conseguir fondos europeos para promocionar esta docena de senderos de los que, actualmente, solo está señalizado el conocido como Camino Real, que transcurre desde Madrid hasta el Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad.



Así, la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe va a presentar "en los próximos días" este proyecto a la Secretaría de Estado de Turismo, a través de los grupos de acción local de las comarcas implicadas, para optar a fondos de la Unión Europea y financiar un proyecto de recuperación de estos caminos y una experiencia nueva de peregrinación a Guadalupe



El proyecto pretende no solo una señalización física de los itinerarios, sino un acceso inteligente a la oferta de los caminos a través de aplicaciones para dispositivos móviles (Apps), geolocalización y otras iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías, según ha explicado el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez.



"Son iniciativas sostenibles y que generan poca huella de carbono", ha dicho el regidor, que ha apuntado que también se trabajará en una red de albergues para dar alojamiento a los peregrinos a lo largo del recorrido, ya que existen establecimientos en algunas localidades pero no en todas las que se integran en los doce caminos recuperados.



Estos caminos son: Camino Real, Camino de los Montes de Toledo, Camino de la Jara, Camino de Cabañeros, Camino de Levante, Camino de los Mineros, Camino Mozárabe, Camino Romano, Camino Visigodo, Camino de los Descubridores, Camino de Monfragüe y Camino de los Jerónimos.



En la actualidad, el único camino señalizado es el Camino Real que transcurre desde Madrid, pero el resto tiene una señalización insuficiente que se instaló en 2010, con lo que está pendiente de revisión y de actualización. En este itinerario se cuenta con albergues en Talavera, Oropesa y Villar del Pedroso y se están construyendo en Navatrasierra y Carrascalejo.



El destino final, Guadalupe, cuenta con suficiente oferta hotelera pero el alcalde ha anunciado que también está en proyecto la construcción de un albergue de peregrinos.



Respecto al Camino de los Descubridores, que transcurre entre Cáceres y Guadalupe, el alcalde guadalupense ha reconocido que "está en una situación complicada", porque cuenta con etapas muy largas, algunas de más de 40 kilómetros, y hay algunos tramos que transcurren por fincas privadas.



Para solucionar la excesiva longitud de las etapas se está haciendo un estudio para incluir a otros municipios y hacer etapas más cortas, y en cuanto a la privacidad de las fincas que atraviesa, también se trabaja para que no haya problemas a la hora de transitarlas y que los peregrinos puedan discurrir por ellas "con total seguridad".



Sánchez ha participado este lunes en la presentación de una iniciativa solidaria que consiste en la participación de 50 trabajadores de la empresa Adecco que recorrerán los próximos meses alguno de los doce caminos a Guadalupe. La empresa donará una cantidad por los kilómetros realizados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para la investigación.



HISTORIA DE LOS CAMINOS



Cabe recordar que a finales del siglo XIII o principios del XIV el pastor de vacas cacereño Gil Cordero encontró la imagen de la Virgen negra escondida en algún lugar de las sierras de la comarca de Las Villuercas.



A partir de ahí se establece un santuario que comienza a recibir peregrinos de su entorno más cercano. En 1330 el rey Alfonso XI de Castilla y de León (1311-1350) visitó la zona, e impulsó la construcción inicial del Monasterio de Guadalupe, en el año 1337, lo que hizo que llegaran más peregrinos al santuario.



Esta proyección histórica del monasterio fue más allá de su recinto y se creó una red de caminos, corredores culturales y naturales que dio lugar a un conjunto de patrimonio arquitectónico y de tradición oral, inmaterial, que aún es posible localizar.



Todo ello sobre un territorio privilegiado y de gran riqueza paisajística y natural, ya que los Caminos a Guadalupe atraviesan espacios naturales protegidos como parques nacionales, parques naturales, zonas de protección de aves y el Geoparque Mundial Villuercas-Iboes-Jara.



El proyecto Itinere1337 de cooperación interterritorial formado por 17 grupos de acción local ha conseguido ahora la recuperación de 12 caminos de peregrinación al Monasterio de Guadalupe, y ha puesto en valor corredores ecoculturales, ejes de ordenación territorial y motores para el desarrollo de las comarcas rurales que conectan.