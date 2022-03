Extremadura inicia nueva estrategia vigilancia frente a Covid-19 en una situación "óptima"

Ep.



La directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES), Pilar Guijarro, ha señalado que las comunidad autónoma inicia este lunes la nueva estrategia de vigilancia de la Covid-19 en una situación "óptima" en cuanto al número de pacientes graves, si bien ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención de contagios, como el uso de mascarillas, distancia de seguridad y evitar aglomeraciones.



Una nueva estrategia, que se establece para el conjunto del país, fruto de la disminución de casos graves provocada por la variante Omicron en la sexta ola de la pandemia, y por los porcentajes de vacunación, que superan el 90% de personas vulnerables con la dosis de refuerzo, ha señalado en una entrevista en Canal Extremadura, recogida por Europa Press.



Según ha explicado, a día de hoy la ocupación hospitalaria se encuentra en el 3,08% en toda la comunidad, mientras que la tasa de ingresos nuevos por 100.000 habitantes a los siete días es del 7,21%. En cuanto a las UCI, el porcentaje de ocupación es del 1,84%, y la tasa de ingreso por 100.000 habitantes del 0,28%.



Con estas tasas, Guijarro ha señalado que Extremadura se encuentra en el "nivel óptimo" para la nueva estrategia, que se establece no solo para una comunidad, sino cuando la mayoría del país se encuentra por debajo del 10% de hospitalizaciones y de menos del 5% en las UCI.



En cualquier caso, ha remarcado que la transmisión comunitaria se mantiene en la comunidad, si bien esta última ola ha demostrado un descenso de los casos graves que se refleja en los datos de hospitalización, y que estos se centran en la población vulnerable.



Así, ha subrayado que en los niños "no hay consecuencia sanitaria", pero en personas y entornos vulnerables, son las que "más riesgo tienen", de ahí que en esta nueva estrategia se centra la vigilancia, el control y el seguimiento "sobre los que más lo necesitan", en este caso personas mayores de 60 años, personas con las defensas disminuidas (pacientes oncológicos, trasplantados...) y embarazas.



Guijarro, que ha recordado que en caso de aparición de una nueva variante o aumento de la gravedad el sistema está "preparado" para volver al sistema anterior, ha apuntado que puede producirse un aumento de los contagios, ya que la transmisión comunitaria "no va a desaparecer", tal y como ocurre con la gripe.



No obstante, ha remarcado que con el nivel de vacunación actual "no es necesario" mantener un seguimiento "exhaustivo" de quienes no tienen síntomas o de quienes los tienen leves, sino que hay que hacer hincapié en quien "más lo necesita", con lo cual se espera que se pueda "descongestionar" el sistema sanitario "en general" y la atención primaria "en particular", que es la que más carga ha soportado en esta ola, ha dicho, y que necesita recuperar una "normalidad postpandemia".



Guijarro ha puesto de manifiesto que en ningún caso esta nueva estrategia debe llevar a la "relajación" de las medidas de prevención no farmacológicas, las conocidas como las seis M, que van desde el uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, ventilación de interiores o evitar aglomeraciones, porque, ha insistido, la "transmisión comunitaria" del virus "va a seguir".



NUEVO PROTOCOLO DE PRUEBAS



Con respecto a los cambios en los protocolos para la realización de pruebas diagnósticas, en este caso PCR y test de antígenos, ha detallado que a partir de ahora se realizarán a las personas vulnerables.



En el resto de personas, en los casos en los que tengan síntomas leves tienen que poner en práctica las medidas preventivas no farmacológicas, evitar estar con personas vulnerables y no acudir a lugares con aglomeraciones.



Ni siquiera es necesario llamar al médico de Atención Primaria mientras los síntomas sigan siendo leves, y solo hacerlo en caso de que empeoren, como siempre se ha hecho con las infecciones respiratorios agudas, como es el caso de la gripe o el catarro.



En cuanto a la baja médica no se dará en caso de que los síntomas sean leves, de modo que se recomendará trabajar de forma telemática si es posible, o abordar la situación con el departamento de riesgos laborales de la empresa si es necesario faltar. Guijarro ha subrayado que al igual que un catarro, si los síntomas son leves lo normal es que pueda trabajar manteniendo las medidas de prevención.



Con respecto a la gestión de la pandemia en esta nueva fase en los espacios en los que conviven personas de mayor riesgo, como centros de mayores o dependientes, y centros de día, además de centros sanitarios, ha puntualizado que los aislamientos de sus trabajadores se reducen de siete a cinco días, y se realiza una prueba diagnóstica.



Si da negativo, el trabajador se incorpora a la actividad laboral, y si es positivo, se repite la prueba al quinto día, momento a partir del que se reduce mucho su transmisión, antes de incorporarse al trabajo.



SISTEMA CENTINELA



Con la nueva estrategia cambia la vigilancia de la incidencia, que dará lugar a un sistema centinela, que se encuentran en Atención Primaria y en dos hospitales de la región. Se trata de médicos que los primeros casos que llegan cada semana vigilan de una forma exhaustiva.



Esto se realiza no solo para la Covid-19, sino también, como ya se hacía, para la gripe y otras enfermedades respiratorias infecciosas, de modo que se hace una secuenciación para ir determinando los tipos de variante.



Además, desde esta semana ya no se cuenta "caso a caso", si bien todas las pruebas se van a contabilizar, pero se realizará el seguimiento exhaustivo solo en personas y entornos vulnerables.



De este modo, "interesa más" conocer la incidencia en los mayores de 65 años que en el conjunto de la población, así como se medirán el porcentaje de ingresos hospitalarios y en las UCI, además de los indicadores de mortalidad, que son los casos que "van a ir diciendo cómo va la estrategia" y si fuera necesario cambiar la estrategia.



AUMENTO DE CASOS DE GRIPE



Por último, en cuanto a la situación en la que se encuentra la gripe, ha reconocido un incremento de su incidencia, no solo en Extremadura, sino en todo el país, tal y como recoge el sistema centinela, si bien por el momento "no es grave".



Además, también se da la circunstancia de que llega más tarde que en campañas anteriores, aunque ya antes de la pandemia de Covid-19 los picos se estaban produciendo en fechas posteriores a lo habitual.



De hecho, ha recordado que en la últimas temporadas prepandemia el Servicio Extremeño de Salud planteó retrasar la vacunación una semana atendiendo a la evolución de las curvas de incidencia.