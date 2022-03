Vergeles reitera que no hay menor interés sobre pandemia Covid, sino se mide otra forma

Ep/Rd

Así, lo ha recalcado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, añadiendo quek, en en todo caso, que "lo que no cesan en ningún momento" es ni el "interés" por la pandemia ni las medidas de recomendación para prevenir la enfermedad, ya que "esas siguen de momento plenamente vigentes".

Según Vergeles, a partir del próximo lunes, día 28, se va a "medir de otra forma", explicando que, "antes medíamos positivo a positivo y ahora lo que vamos a hacer son estimaciones de esas incidencias tomando una serie de muestras de la población, tanto en la comunidad con las infecciones respiratorias agudas leves como en los hospitales con las infecciones respiratorias agudas graves que van a ingresar".

A este respecto, ha defendido que habrá que ir "acostumbrando a la población poco a poco" en esa nueva métrica, afirmando que "yo no aspiro a que el lunes todos nos hayamos cambiado el chip de dos años donde hemos llamado a la población a que cada vez que tuviese un síntoma acudiese a hacerse una prueba... Y eso ahora no es así... Lo tendremos que ir haciendo poco a poco".

Sobre expertos que indican que puede ser demasiado pronto para esta 'relajación' porque la gente puede olvidarse de que hay pandemia, Vergeles ha dicho que esta cuestión se volverá a afrontar con la comunicación.

Para el Vicepresidente Segundo, hay que transmitirle a la población que la nueva métrica de la Covid-19 "no es una pérdida de interés por la pandemia", recalcando que "no vamos a dejar de seguir monitorizando la pandemia, lo que vamos es a medirlo de otra forma, y entonces se entiende que el riesgo en sí mismo es muchísimo más bajo que si lo que pensamos es que vamos a dejar esto a 'su caer', que no es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es simplemente medirlo de otra forma".

Vergeles ha recalcado que ahora se va "en la buena dirección", toda vez que las cifras de incidencia de Covid-19 "vuelven a bajar" este viernes y que las cifras de hospitalizaciones "están mantenidas", resaltando que la región se encuentra en un nivel de riesgo de hospitalización general "bajo" y de "circulación controlada" en unidades de cuidados intensivos.

