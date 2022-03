Un total de 26 niños refugiados ucranianos ya están escolarizados en Extremadura

Ep.

Un total de 26 niños refugiados ucranianos ya se encuentran escolarizados en Extremadura, dentro de un mecanismo "muy inmediato" que les permite acudir a clase al día siguiente de la formalización de su escolarización.



Así, con este proceso en marcha, y en el que no se están registrando "grandes dificultades", la región está preparada para albergar "aquellos niños y niñas que estén necesitados de escolarización" procedentes de Ucrania, según ha explicado a preguntas de los medios durante una visita realizada este martes al CEIP José María Calatrava de Mérida la consejera de Educación y Empleo de la Junta, Esther Gutiérrez.



"Hasta el momento no está habiendo problemas. Tenemos 26 niños ucranianos escolarizados en la región y están distribuidos dependiendo de las localidades de familias de acogida", ha dicho sobre cómo está siendo este proceso de escolarización de niños ucranianos en Extremadura.



Además, la consejera ha avanzado que la Junta dispone de un protocolo "ya a punto de finalizarse" en cuanto a la escolarización de esos niños, y que incluye el mapa de plazas disponibles con los espacios disponibles en el caso de que pudiera haber una demanda "mucho mayor" que la actual.



Según ha explicado, en ese protocolo se han tenido "muy en cuenta" los posibles recursos y las medidas educativas específicas para este tipo de alumnos ucranianos.



Por otra parte, sobre la dificultad del idioma en los niños ucranianos que se están escolarizando en Extremadura, Esther Gutiérrez ha dicho que en la región ahora mismo no se están registrando "muchos problemas" porque se les garantiza en su escolarización "sobre todo docentes de español para que ellos aprendan español".



Al mismo tiempo, ha recordado que, en todo caso, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha enviado una carta a todos los ayuntamientos para que comunicasen las personas de origen ucraniano que en sus localidades supiesen perfectamente español para que, en el caso de que fuera necesario, ayudasen a facilitar los distintos trámites a los refugiados ucranianos, aparte de los traductores.



"En principio en los centros educativos lo que se les facilita es un profesor/a de español para que aprendan español y se integren con el idioma", ha explicado.