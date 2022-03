Los transportistas extremeños realizan una marcha lenta entre Los Santos y Mérida

Ep.



La huelga de transportistas cambia este lunes su formato para trasladarse a las carreteras, donde protagonizarán una marcha lenta entre las localidades desde Los Santos de Maimona y Mérida.



Dicha marcha está prevista desde las 9,00 horas en la gasolinera La Estrella de Los Santos de Maimona, situada en el kilómetro 668 de la N-630, en dirección a Mérida.



Con esta marcha convocada por Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, las pymes y transportistas autónomos de la región reclaman que se adopten medidas urgentes para reducir el actual estado de precios del combustible.



Asimismo, los convocantes piden la agilización de la aplicación de principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los integrantes de la cadena de suministro no puedan cobrar por debajo de costes, indica la plataforma en una nota de prensa.



En este sentido, denuncia abusos por parte de las operadoras de transportes, y piden al Gobierno que se revise el real decreto con el objetivo de prohibir la contratación del servicio de transporte por debajo de los costes de explotación.



Los protagonistas animan a servicio público y mercancías propias a que se sumen a la protesta con la intención de generar una marcha masiva pacífica y hacerse oír en conjunto.



"Nos manifestaremos con nuestra herramienta de trabajo de un modo pacífico para reclamar nuestro derecho a un empleo no precario y digno", expresa la Plataforma, "así como para demostrar a la sociedad que no somos un sector minoritario ni grupos de radicales, sino miles de trabajadores que necesitan hacerse escuchar".