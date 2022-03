Cs Extremadura apoya al mundo rural y critica el "inmovilismo injustificado" del Gobierno

Ciudadanos Extremadura ha acudido este domingo a la gran manifestación del Mundo Rural en Madrid donde ha mostrado su apoyo y ha criticado el "inmovilismo injustificado del Gobierno" para tomar "medidas inminentes" que eviten que el sector se muera.

Así, tanto el coordinador regional, David Salazar, como el portavoz de Agricultura de la formación naranja, Fernando Baselga, han incidido en que "este sector está agonizando" y las medidas inmediatas que necesita el campo se deben centrar en la reducción de los costes "y en este momento concreto la medida más eficaz que puede aplicar el Gobierno es actuar sobre los combustibles".

Según Baselga, "no hay que olvidar que el 45% del precio final de los combustibles son impuestos y si queremos que los problemas del campo se aminoren lo más rápido y eficaz es la reducción de impuestos".

Junto con ello, Salazar ha incidido en el "injustificable inmovilismo del Gobierno" al tiempo que ha criticado que al final siempre terminan siendo los pequeños empresarios y autónomos "los que pagan los platos rotos" mientras el Gobierno se queda "impasible".

Además, aunque reconocen que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa algunas medidas, "la mayoría no convencen al sector", entre ellas, el aplazamiento de la Seguridad Social "que no soluciona el problema en absoluto".

Para Baselga, "esta medida es como dice el dicho, engordar para morir, ya que si uno va acumulando cuotas de la Seguridad Social y encima le cobran interés, ese nuevo gasto, y ese nuevo endeudamiento tendrán que afrontarlo".

A su vez, Salazar ha incidido en que la manifestación de este domingo engloba "no solo al campo sino todo lo que este integra como la caza, la pesca, trasportistas, vendedores de abono, de semillas, tiendas de maquinaria, etc... todo lo que rodea a un mundo que va a desaparecer si el gobierno no hace esfuerzos para dotar al medio rural de medios para su supervivencia".

En este sentido, ha puntualizado que, por ejemplo, la caza es un sector muy importante para muchas economías "y vital para muchos pueblos de Extremadura".

Baselga ha matizado que "las leyes de bienestar animal son absurdas y arbitrarias, creadas por gente que no conocen el medio rural, urbanitas que legislan desde los despachos, y que van a crear un gran problema".

Finalmente, el coordinador de Cs Extremadura ha puesto en valor que el campo se manifiesta "para pedir que se modifiquen todas estas cuestiones, para abordar de verdad los problemas del campo y para no seguir alargando en el tiempo la toma de soluciones", concluyendo que "no podemos esperar más porque el campo se muere".