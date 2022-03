Unidas por Extremadura urge medidas para garantizar las rentas del sector agroganadero

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, comparte las reivindicaciones por las que organizaciones agrarias, cooperativas agroganaderas y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes se manifiestan este domingo en Madrid, y considera que "hay que impulsar medidas urgentes a corto plazo para que alivien inmediatamente las economías de las familias agroganaderas que, además de la crisis de precio, están sufriendo los efectos de la sequía y de la guerra en Ucrania".

Según De Miguel, "un modelo más sostenible y menos dependiente de los insumos del exterior", matizando que además hay que proteger a la agricultura social y familiar, "porque es la que articula nuestros pueblos" y, "no se puede hablar de luchar contra la despoblación si no garantizamos las rentas agroganaderas y si no se fortalece al sector primario".

Para ello, la también presidenta del Grupo Parlamentario propone que se pongan en marcha medidas específicas para beneficiar a este tipo de explotaciones agroganaderas, "antes que al agronegocio y fondos de inversión especulativos del agro".

Un ejemplo de este tipo de políticas sería, ante la escasez de agua fruto de la emergencia climática, "distribuirla a través de criterios sociales" o fortalecer los seguros agrarios "para que sean la salvaguarda de las explotaciones familiares".

Además, ha pedido que los problemas que afectan al campo sean abordados de forma transversal por parte de todo el gobierno, y no solo desde Agricultura "porque el sector primario tiene que ser considerado un sector estratégico de seguridad nacional, ya que es el que garantiza la alimentación de la población".

De Miguel ha lamentado que la complicada situación de la agricultura y la ganadería, y la importancia de sus justas reivindicaciones, "se diluyan el domingo en una manifestación que los sectores más reaccionarios de nuestro país están utilizando para ser un ariete contra el gobierno de coalición".