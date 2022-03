Vara pide cortar "ya" la situación de "extremísima gravedad" del paro de transporte

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este viernes de "extremísima gravedad" la situación con el paro del transporte, porque "hay un colapso del abastecimiento" por lo que ha apuntado que "esto hay que cortarlo ya" puesto que se está haciendo un "daño irreparable" a "muchas economías".



"Hay que cortarlo siendo consciente por parte del sector que lo está haciendo del daño irreparable que están produciendo a muchas economías, a muchas economías modestas de nuestro país, y por parte de todos los que tenemos alguna responsabilidad, yo el primero, intentando hacer frente a esas dificultades que el sector tiene y que están poniendo de manifiesto cuando el resultado de las movilizaciones es el que es", ha afirmado.



Así, en declaraciones a los medios este viernes en Cáceres, Vara ha manifestado su "deseo" y "ruego" de que se "ponga fin a este cierre patronal porque no es una huelga" debido a que "ya han demostrado la capacidad que tienen de movilización", de "tener un enorme impacto en la economía del país" y "de poner de rodillas a la industria, al sistema productivo español".



En este sentido, ha considerado que "ahora están empezando a producir un daño irreparable y el daño es tanto más irreparable cuanto más humilde y sencilla es la gente a la que se le produce"; por ello, ha indicado que "a partir de ahora" es "momento de hablar" de los "problemas que afectan a una parte importante de transportistas" y "que lo han evidenciado pero desde luego no de esta manera".



"Lo que sí es cierto y hay que valorarlo en su justo término es que llevamos una semana diciendo que es un sector minoritario pero siendo minoritario han sido capaces de tener un enorme impacto en la sociedad española", ha subrayado Fernández Vara, toda vez que ha añadido que "por esa razón yo creo que deben deponer este comportamiento y se debe empezar a valorar por parte del conjunto de la sociedad también que cuando hay tanta gente ocupada, preocupada por una serie de cuestiones es porque habrá que ponerse en marcha".



De igual modo, Vara ha opinado que hay "una crisis de representatividad" en España porque "los sectores que representan a los sectores en estos momentos están hablando con el Ministerio" pero "es verdad que hay un sentir general en una parte de esos sectores de que algo no está funcionando".



"La convivencia, que tarda mucho tiempo en construirse y muy poquito tiempo en destruirse, debería ser lo que nos debiera guiar a todos", ha manifestado al tiempo que ha asegurado que no está "ni mucho menos en la equidistancia" porque considera que "se están violentando derechos fundamentales de los ciudadanos como es la libre circulación de personas y como es el derecho al trabajo".



Finalmente, el regidor extremeño ha indicado que es "necesario que se deponga esta actitud" por parte de los transportistas y "obviamente si hay problemas porque los transportes son menos satisfechos en dinero que lo que cuesta realmente hacerlo eso no puede ser".



"Estas son cosas que habrá que abordarlas y que no se resuelven sencillamente porque tengamos voluntad de hacerlo sino porque se den los pasos por parte de todos para que así sea, entre otras cosas, que quienes paguen por el transporte paguen lo que el transporte vale", ha concluido.