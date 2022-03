Vergeles pide "canalizar bien solidaridad" para "reconstruir proyectos de vida" truncados

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho un llamamiento a la sociedad extremeña para "canalizar bien" toda la solidaridad que está mostrando con el pueblo ucraniano.

Vergeles, tras agradecer este "enorme caudal de solidaridad", ha señalado que "puede ser que lleguen personas "para toda la vida", motivo por el que ha pedido "paciencia" para ir dando los pasos en función de las necesidades para que la "solidaridad nos dure" para ser capaces de acogerles "en la mejores condiciones".



El dirigente extremeño ha recordado además que los ucranianos que llegan a España, de acuerdo con los pasos dados en este sentido por la Unión Europea, pueden desplazarse "libremente" por todo el territorio de la UE si tienen un pasaporte biométrico, por lo que técnicamente no se trata de refugiados.



Asimismo, ha recordado que la migración es una competencia estatal, porque se necesita la participación fundamentalmente de las oficinas de extranjería para ofrecer protección internacional, para lo cual era necesario que se publicaran las dos órdenes de la semana pasada, donde se hace una transposición de directiva de protección internacional.



Con ello, todos los ciudadanos que residían en Ucrania el 24 de febrero, o los ucranianos que vivían en España en esa fecha, cuentan ahora con una protección internacional como afectados por una zona de conflicto.



Así, ha recordado que, en primer lugar, actúa el Gobierno, mediante sus tres centros nacionales de acogida en Madrid, Barcelona y Alicante. Una vez recibido el permiso de residencia y trabajo para un año, se pueden quedar en centros estatales o pasar al ámbito de las comunidades autónomas.



En este sentido, las comunidades serán las encargadas de ofrecer atención educativa, sanitaria, de servicios sociales, traductores, mediadores culturales...

Por tanto, "no es tan simple como ir a Polonia y venirse con un montón de gente", ha dicho Vergeles, quien ha insistido en que los plazos en los que estas personas estén en España "puede ser muy prolongado".

Así, ha subrayado que "no se entienda como un programa de vacaciones en paz", añadiendo que a los ucranianos "se les ha roto su vida" y ahora tienen que empezar otra en otro sitio, por lo que, "es bueno ayudar, pero es mejor ayudar bien".



Según el Vicepresidente Segundo, Extremadura está a la espera de recibir instrucciones del ministerio para saber cómo realizar esta acogida, ya sea en los albergues previstos, muchos de ellos ofrecidos por los ayuntamientos, o en viviendas de ciudadanos particulares, que en estos momentos ya se han ofrecido más de 250 en la región.



MENORES NO ACOMPAÑADOS



Por otro lado, está la atención a los ucranianos menores de edad no acompañados, que en este caso es "mucho más complicado" pues, hay que actuar de forma preventiva, para evitar la trata de seres humanos, esta acción la realiza la Policía Nacional "por muy buena voluntad" que tengan las familias acogedoras, ha advertido.



En este caso, ha señalado que la comunidad se ha puesto a disposición de los ministerios de Inclusión y de Derechos Sociales, para hacer una distribución de estos menores como ya se ha hecho en anteriores ocasiones con los MENAS cuando los centros de Canarias están saturados, a fin de que el sistema de protección infantil se pueda ofrecer de forma homogénea en todo el país a quienes lo necesitan.



Además, ha matizado que "cuando nos digan que hay que activar un determinado recursos, se activará", matizando que lo que sí está en funcionamiento es el centro de atención a personas en tránsito de Badajoz, que está siendo utilizado por una media de 80 ciudadanos, y que se encuentra en el albergue El Revellín de Badajoz.



Concretamente, son personas que llegan a Badajoz por su carácter fronterizo con Portugal, donde hay una comunidad ucraniana "importante", así como otros que pretenden alcanzar el aeropuerto de Lisboa para viajar a terceros países.



En este lugar, se les atiende durante un corto periodo de tiempo, generalmente unas horas, desde que llegan a Badajoz y esperan el siguiente tren que Adif ha puesto a disposición en su plan de ayuda humanitaria en el entroncamiento entre ambos países.



En el Revellín, pasan unas horas, para recibir avituallamiento, descasar, una primera atención y no tener que esperar en los andenes de la estación a que llegue el tren portugués.