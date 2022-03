Ayuntamiento de Badajoz presenta para 2022 un proyecto de Presupuestos de 122,5 millones

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado el proyecto de Presupuestos Municipales para 2022 con una cuantía global de 122.565.847,42 de euros, que supone un incremento de un 9,34 por ciento respecto a las anteriores cuentas correspondientes a 2020, y que incluye 12 millones de euros en inversiones "reales", además de no incrementar los impuestos y tasas municipales.



En cuanto a los organismos autónomos, el presupuesto de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) crece un 11,77 por ciento con 2.775.227 euros; el de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) un 1,36 hasta los 6.178.048 euros, y el del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) un 15,23 por ciento con 5.764.918 euros.



Los tenientes de alcalde Eladio Buzo y Carlos Urueña han presentado el borrador de los Presupuestos Municipales de 2022 en una rueda de prensa en la que Buzo ha detallado que el lunes día 14 convocará la Comisión de Economía y Hacienda extraordinaria para el presupuesto, que se celebrará el jueves 17, y que el martes 22 a las 10,00 horas se prevé celebrar el pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto municipal para este año.



A este respecto, ha valorado que se trata de unos presupuestos "muy trabajados", que tienen un crecimiento para las circunstancias actuales "importantísimo", que "no se olvidan" de ningún barrio y "que piensan, como no podía ser de otra manera, en la limpieza, en el mantenimiento, en la mejora de los parques, de la poda o de las aceras, que son demandas importantísimas, escuchadas" y a las que les dan "solución".



"Nos gustaría que, por supuesto, el resto de fuerzas políticas votaran a favor de este presupuesto, que es bueno para la ciudad", ha señalado Buzo, mientras que Urueña ha agregado a los 12 millones en inversiones que crecen en torno a un 40 por ciento, el Plan de Impulso con 20 millones de euros y las cofinanciaciones de las ayudas europeas que rondan los 10 millones, de manera que se pondrán en circulación para inversiones "solamente en este año unos 42 millones de euros".



