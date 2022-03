La Diputación de Cáceres suspende las transacciones comerciales y gastronómicas con Rusia

La Diputación de Cáceres ha decidido suspender las transacciones comerciales y gastronómicas que mantiene con Rusia, así como destinar esas partidas a un fondo solidario para ayudar a Ucrania ante la situación que atraviesa por la guerra.



En concreto, se trata de un acuerdo del equipo de gobierno provincial que ha anunciado este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, antes del acto en el que la Institución Provincial han firmado convenios de colaboración con las DO e IGP, por valor de casi 100.000 euros.



"A través de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas tenemos transacciones con Rusia, pero, a tenor de la actualidad, el Equipo de Gobierno ha tomado la determinación de suspenderlas", ha explicado el presidente provincial.



En ese sentido, ha recordado que, en el marco de estas relaciones comerciales y gastronómicas, la Diputación de Cáceres tenía prevista próximamente una Feria de Apicultura en Rusia, que ahora "queda suspendida, y el dinero que íbamos a dedicar a ella, 40.000 euros, irán a un fondo solidario y social con destino a Ucrania".



ENCUENTRO CON DOP E IGP DE LA PROVINCIA



Cabe destacar que Carlos Carlos ha realizado este anuncio antes de reunirse este miércoles con los representantes de las once denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) para la firma de sendos convenios de colaboración para la promoción de los productos y la gastronomía de la provincia, tal y como informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Así, ha resaltado que para la Institución provincial cacereña es "clave para el desarrollo económico del territorio la promoción turística y gastronómica de los productos de reconocido prestigio, como son los que hoy nos acompañan aquí".



En total son diez DO, contando ya la recién aprobada Denominación de Origen Quesos de Acehúche, para la que se procederá a la modificación presupuestaria necesaria para incluirla, ya que cuando se incorporaron las subvenciones a los respectivos Consejos Reguladores en el presupuesto actual, esta denominación no estaba constituida como tal.



De esta forma, los productos de calidad beneficiarios de estas subvenciones contempladas en el Plan Estratégico son DOP Pimentón de la Vera, DOP AOVE Gata-Hurdes, DOP Miel Villuercas-Ibores, DOP Torta del Casar, DOP Queso Ibores, DOP Ribera del Guadiana, DOP Dehesa de Extremadura, DOP Cereza del Jerte, IGP Carne de Vacuno de Extremadura e IGP Cordero de Extremadura. Todos ellos recibirán un total de 99.000 euros, 9.000 para cada Consejo Regulador.



El convenio, firmado por el presidente provincial y los consejos reguladores, especifica que el objetivo fundamental es regular la colaboración entre Diputación y Consejo Regulador, e "impulsar medidas para la dinamización y la promoción" del producto en cuestión, así como "la divulgación de nuestra gastronomía y la potenciación turística del territorio de la provincia de Cáceres".



De este modo, la subvención irá destinada a propiciar el desarrollo de actividades de promoción, como celebración y asistencia a exposiciones, ferias y concursos; presentación y degustaciones de productos mediante catas comentadas; edición y realización de material impreso; soporte audiovisual y campañas publicitarias, y confección de páginas web o promoción por medios informáticos, entre otros.



Finalmente, los consejos reguladores se comprometen a participar con la Diputación en los eventos, presentaciones, degustaciones u otros actos de difusión que esta organice; a formar a técnicos de la propia institución provincial para la promoción del producto o facilitar la presencia de personal técnico en los eventos que se precise, entre otros compromisos.