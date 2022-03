Cruz Roja habilita canales de captación de fondos para ayudar a Ucrania

Cruz Roja Española ha habilitado canales de captación de fondos para contribuir a paliar las consecuencias del conflicto en Ucrania entre la población civil.

La colaboración de la Institución en Extremadura para hacer frente a una de las mayores emergencias humanitarias en Europa en décadas también se enmarca en esta actuación, que comprende varias vías para canalizar la ayuda a través de la página web www.cruzroja.es/colabora, mediante el envío de SMS con la palabra UCRANIA al 38088 para donar 3,00€, o, a través de BIZUM al 33512, además de los canales tradiciones de transferencia bancaria y teléfono 900 104 971.

El presidente de Cruz Roja en Extremadura, Jesús Palo Tiburcio, ha agradecido las múltiples muestras de generosidad y llamadas de ofrecimiento que la Institución ha recibido en los últimos días por parte de instituciones, asociaciones y ciudadanos anónimos de toda la región.

Además, ha recordado que desde la comunidad se está trabajando con Cruz Roja Española y el resto de sociedades nacionales.

Para el responsable de Cruz Roja, "en una situación de conflicto, como la que desgraciadamente vivimos, la coordinación debe ser máxima”, matizando que la labor está centrada en la actualidad en la asistencia integral y apoyo psicosocial en Ucrania, en el apoyo a las necesidades básicas de la ciudadanía y en la gestión del voluntariado de los países vecinos a través del despliegue de recursos humanos especializados y el envío de artículos de primera necesidad.

Cruz Roja Española no tiene habilitado ningún centro de acopio en el país y, Palo ha subrayado que “la situación es complicada y hemos de tener presente que hay determinados materiales que no son fáciles de distribuir y otros que no responden a las necesidades actuales de la población”.

También, ha agradecido las muestras de solidaridad ya recibidas y ha emplazado a la población a no hacer acopios de materiales cuya distribución no está asegurada.

De ahí que la mejor manera de colaborar por parte de la ciudadanía sea a través de las vías de captación de fondos habilitada por la Institución.

ENVÍO DE MATERIALES

En respuesta a la solicitud de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja Española ha iniciado este viernes el envío de artículos de primera necesidad: 5.183 set de cocina familiar, 9.900 mantas y 15.985 toldos plásticos para aislar de la lluvia y el frío, valorado en más de medio millón de euros.

Estos artículos serán remitidos a Hungría, donde la Federación Internacional ha establecido un almacén regional desde el que se distribuirá a los países afectados en función de las necesidades y junto al resto de artículos que aporten otras sociedades nacionales.

Además, Cruz Roja Española ya ha enviado 25.000 euros de su Fondo de Emergencias a Ucrania, y está colaborando con la Cruz Roja Danesa en la respuesta a las personas afectadas en la región suroeste de Ucrania y en la frontera con Rumanía (distribuciones de artículos básicos de primera necesidad y atención psicosocial).

De manera paralela, se ha desplazado desde Cruz Roja Española una persona como delegada regional de Protección, Género e Inclusión a Hungría para la emergencia de crisis de Ucrania y países afectados, en respuesta a la solicitud de apoyo de recursos humanos especialistas realizada por la Federación Internacional.

Del mismo modo, 8 personas voluntarias van a apoyar en remoto la obtención de reportes, a través de la sistematización de información secundaria por machine learning, y más de 80 personas están disponibles a la espera de otras posibles necesidades a cubrir.

ACOGIDA

Por otro lado, desde Cruz Española, se está trabajando ya en la ampliación de sus plazas de acogida en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y las distintas comunidades autónomas y entidades locales.

En este sentido, la Institución en Extremadura también ha puesto sus capacidades humanas y logísticas a disposición de las autoridades competentes en materia de asilo y refugio para facilitar la posible acogida de personas.