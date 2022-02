Equipos del Banco de Sangre de Extremadura esperan recoger en marzo casi 4.400 donaciones

Las unidades móviles del Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura (BSE) esperan recoger cerca de 4.400 donaciones, que equivalen a unos 2.200 litros de sangre, en las 68 colectas que realizarán por todo el territorio regional durante el mes de marzo.



En concreto, los citados equipos del Servicio Extremeño de Salud, que iniciarán sus itinerarios este martes, 1 de marzo, en las localidades de Plasencia, Alburquerque y Pueblonuevo de MIramontes, recorrerán más de 12.000 kilómetros en sus desplazamientos a las 43 poblaciones que visitarán.



Algunas de ellas serán visitadas en varias ocasiones, como Badajoz (5), Cáceres (4), Miajadas, Olivenza, Mérida, Jerez de los Caballeros, Plasencia y Zafra (3), y Alburquerque, Los Santos de Maimona, Talavera la Real y Calamonte (2).



CITA PREVIA TELEFÓNICA



A su vez, en las localidades donde se espera un "gran" número de donaciones, los donantes recibirán un SMS indicándoles el número de teléfono en el que deben solicitar cita previa para evitar aglomeraciones. Para las colectas con menor afluencia, en lugar de cita previa, al donante se le indicará por SMS un tramo horario recomendable para acudir.



Desde 2020, el Banco detecta la presencia o no de anticuerpos contra la Covid-19 en las donaciones que recibe, gracias al estudio serológico que realiza, un trabajo inicialmente pensado para conocer la expansión del coronavirus en cada zona de la región.



Esta analítica que se realiza a cada donación no mide los anticuerpos que las personas adquieren tras la vacunación antiCovid-19, sólo mide anticuerpos que se producen con la infección natural, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



ESTUDIO SEROLÓGICO



Con la crisis sanitaria causada por el coronavirus, los responsables del BSE han debido modificar los procedimientos y las prácticas habituales de las colectas para adaptarse a las normas y recomendaciones sobre higiene y distancia social, adoptando medidas como la reducción del número de camillas para los donantes en locales pequeños, o el traslado a lugares más espaciosos que los habituales.



Puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 kilos, si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etcétera), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etcétera).



Asimismo, cabe recordar que el Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura comenzó a funcionar en el año 2002 como Centro Comunitario de Transfusión, con el objetivo de obtener, procesar y distribuir componentes sanguíneos de calidad a todos los hospitales de la región.



Cuenta con una plantilla de 44 profesionales y tiene su sede física en Mérida, si bien su ámbito de actuación es regional, tanto en lo que se refiere a la obtención de sangre (con más de 300 puntos de colecta en localidades, centros de trabajo, instituciones de enseñanza, etc.) como a la distribución, ya que se ocupa del suministro de todos los productos sanguíneos que se transfunden en la Comunidad, tanto en centros públicos como privados.



Diariamente cuatro vehículos de transporte distribuyen los productos sanguíneos solicitados por los centros sanitarios de la región, y además de esa distribución programada atienden una media de tres pedidos urgentes al día desde los centros hospitalarios.