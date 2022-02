Los precios industriales se dispararon en enero un 25,7% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Precios Industriales (IPRI) experimentó en enero una tasa de variación interanual en Extremadura de 25,7% (35,7% a nivel nacional), según los datos proporcionados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, desde el punto de vista de la variación mensual, el IPRI de la Comunidad Autónoma registró una tasa del 3,8% (misma tasa en el conjunto nacional).

Así pues, por destino económico de los bienes, los precios en todos los sectores industriales experimentan crecimientos, destacando Energía (8,1%) y Bienes intermedios (4,6%).

Igualmente, en tasa interanual todos los sectores industriales presentan incrementos, Energía (62,5%), Bienes intermedios (22,9%), Bienes de equipo (15,8%), y Bienes de consumo (7,9%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los precios industriales subieron un 3,8% el pasado mes de enero en relación al mes anterior y se dispararon un 35,7% en tasa interanual, cinco décimas por encima de la de diciembre y crecimiento récord en 46 años, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística.



Con el repunte interanual de enero, el más elevado desde el inicio de la serie, en enero de 1976, los precios industriales encadenan trece meses consecutivos de aumentos interanuales.



Entre los sectores que impulsaron el repunte de los precios industriales en enero destacan los bienes intermedios, que elevaron su variación anual más de un punto, hasta el 21,7%, su tasa más alta desde diciembre de 1977, debido a la subida de los precios de la fabricación de productos para la alimentación animal y de productos de molinería.



Los bienes de consumo no duradero, por su parte, incrementaron nueve décimas su tasa interanual, hasta el 6,1%, por el mayor coste de la fabricación de bebidas.



El único sector que influyó de manera negativa en la evolución anual de los precios industriales fue la energía, que recortó más de dos puntos su tasa interanual en enero, hasta el 91,4%, debido, al abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Por contra, aumentaron los precios de la producción de gas.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de enero un repunte interanual del 12%, más de un punto por encima de la tasa de diciembre y casi 24 puntos por debajo de la tasa general. Se trata, además, de la tasa más elevada desde septiembre de 1984.



LOS PRECIOS SE DISPARAN UN 3,8% EN EL MES



En tasa mensual (enero de 2022 sobre diciembre de 2021), los precios industriales subieron un 3,8%, lo que supone seis décimas más que en diciembre. Con el aumento de enero, se encadenan once meses de repuntes mensuales consecutivos.



El avance de enero se debe principalmente al incremento de los precios de la energía en un 8,1%, así como a las subidas de los precios de los bienes intermedios en un 2,6% y de los bienes de consumo no duradero en un 1,5%.



SUBEN LOS PRECIOS EN NUEVE COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales aumentó en enero en nueve comunidades y bajó en ocho.



Los mayores incrementos respecto a la tasa de diciembre de 2021 se produjeron en País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana, con subidas de 4,2; 3,9 y 3,4 puntos, respectivamente.



Por su parte, los mayores descensos se registraron en Canarias, Baleares y Asturias, con retrocesos de 18,9; 13,8 y 13,8 puntos, respectivamente.



Al finalizar enero, todas las comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales. Las subidas anuales más acusadas se dieron en Asturias (+87,2%), Baleares (+75,9%) y Canarias (+75,6%), mientras que las más moderadas correspondieron a La Rioja (+18,5%) y Cataluña (+22,1%).