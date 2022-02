Aprobada por unanimidad Ley de medidas ante Reto Demográfico y Territorial de Extremadura

Rd./Ep.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado en la tarde de este jueves, por unanimidad, la propuesta de ley de medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, fruto del consenso histórico alcanzado entre todos los grupos políticos representados en el Parlamento regional en la actual legislatura -PSOE, PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura-.

En concreto, esta norma tiene como objetivo propiciar una igualdad territorial en el acceso a las oportunidades para toda la población extremeña, con independencia de su lugar de residencia.

Así pues, para conseguirlo, establece una serie de mecanismos, como la dotación de los servicios y las infraestructuras públicas esenciales, y fomenta la iniciativa privada en todos los sectores económicos, removiendo los obstáculos que dificultan su implantación por razones geográficas o demográficas.

También estimula la generación de empleo en el marco de una economía territorialmente “equilibrada y sostenible”, según informa la Junta en una nota de prensa.



Asimismo, encierra iniciativas para acoger y atraer a nuevos pobladores a Extremadura, bajo el planteamiento de generar para ello empleos "decentes" y viviendas "dignas", tal y como ha explicado durante el debate del dictamen del texto el diputado del Grupo Socialista Carlos Labrador Pulido, quien ha incidido en que con la aprobación de esta norma se está haciendo "historia" en la comunidad.



En este mismo sentido, la diputada relatora de la propuesta de ley, Estrella Gordillo, ha explicado que la norma busca realizar un enfoque global del reto demográfico y territorial con el fin de paliar y revertir los efectos de esta problemática.



"Es una ley que tiene la aspiración de propiciar la igualdad territorial en el acceso a las oportunidades para toda la población extremeña con independencia del lugar donde resida", ha sentenciado Gordillo.



Cabe destacar que inicialmente en trabajo en comisión --antes del pleno-- se plantearon 91 enmiendas parciales (23 del PP, 65 consensuadas por los cuatro grupos políticos, y otras tres de Unidas por Extremadura, de Ciudadanos y del PSOE), y de las que fueron aprobadas e incorporadas al texto 68 (seis transaccionadas) y dos retiradas, por lo que quedaron 'vivas' para su defensa este jueves en pleno 21 enmiendas del PP (algunas de las cuales han sido aprobadas finalmente con transacciones).



DEFENSA DE LAS ENMIENDAS DEL PP



Así, este jueves el diputado del PP Diego Sánchez Duque, en defensa de las 21 enmiendas de su grupo que han llegado 'vivas' a la sesión plenaria, ha solicitado un régimen urbanístico específico para municipios pequeños que tengan problemas demográficos; y medidas de fiscalidad rural "ambiciosas y atractivas" para quienes vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, como deducciones por cuidados de hijos o para fomentar el autoempleo en personas jóvenes.



De igual modo, ha pedido una deducción fiscal del 30 al 50 por ciento por la residencia habitual de municipios de menos de 5.000 habitantes en la cuota íntegra autonómica.



En todo caso, Sánchez Duque ha mostrado su "agradecimiento y reconocimiento" a los grupos parlamentarios por su trabajo conjunto, y ha defendido que el objetivo de la norma es "hacer más fácil la vida de las personas en los pequeños municipios".



"Hay que compensar a la gente que vive en el medio rural", ha espetado, para "evitar la despoblación" como "obligación".



El diputado 'popular' ha destacado igualmente que con la norma se refuerzan servicios sanitarios y educativos en el medio rural; y se mantienen las escuelas rurales cuando haya menos de cinco alumnos.



PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha destacado la "unión" y "consenso político", así como la "altura de miras" para aprobar esta norma para "luchar contra la adversidad de la despoblación", y ha alabado también la "receptividad" de la Junta con esta propuesta de ley.



"Aunque parezca que todo ha sido un camino sencillo, de rosas, puedo garantizar que en absoluto lo ha sido", ha reconocido Carlos Labrador, quien ha recordado en todo caso que ha habido 65 enmiendas conjuntas incorporadas al texto.



Así, ha incidido en que este "logro" servirá demostrar a la ciudadanía que partidos políticos con diferentes ideologías son capaces de entenderse para "concretar soluciones a problemas que sufre la sociedad".



Con ello, el socialista ha recalcado que con la aprobación de esta propuesta de ley "damos una zancada amplia para empezar a revertir la situación", y se dota a la Junta de una "excepcional herramienta" para hacerlo, de tal modo que ahora será a esta administración a quien corresponderá aplicar el "compromiso, esfuerzo y trabajo que se exige" para el desarrollo rural y el mantenimiento de servicios públicos en los pueblos.



También, ha defendido que "es importante abandonar el discurso de la España vaciada o la Extremadura vaciada porque es peyorativo y porque lo rural no está vacío, está lleno de talento y oportunidades que tenemos que saber aprovechar", ha espetado. "Lo rural está más vivo que nunca", ha subrayado.



Al mismo tiempo, ha defendido que una menor fiscalidad "no es la solución a los problemas demográficos de Extremadura", sino que aquélla es necesaria para "contar con servicios públicos cercanos y de calidad".



CIUDADANOS



De su lado, el diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez Enrique ha destacado el carácter "transversal" de la norma, y ha agradecido la aprobación de la misma de forma "excepcional", por consenso entre los cuatro grupos parlamentarios.



Con ello, según ha subrayado, se demuestra a su juicio que "otra política es posible" para "mejorar la vida de los extremeños".



Así, ha incidido en que con esta norma se busca "sentar una base sólida para iniciar la recuperación poblacional", y ha abogado por la puesta en marcha de "soluciones" porque "la ciudadanía se lo merece".



Rodríguez Enrique también ha defendido que "la mayor y medida que plantea la ley es el consenso entre los cuatro grupos políticos", ya que "aunque no sea una propuesta de ley efectiva cien por cien" sí que evidencia un "trabajo por Extremadura".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha incidido en que la norma trata de abordar el reto demográfico como una "política de Estado" para "reequilibrar demográficamente el territorio y garantizar la igualdad de oportunidades a toda la población independientemente de donde vivan".



Asimismo, ha destacado que los grupos políticos hayan trabajado de forma conjunta y consensuada dejando de lado "los intereses de partido" en favor del interés general; y ha considerado que la norma aprobada será "efectiva" para revertir la despoblación, y ha defendido la puesta en marcha de medidas que "frenen y reviertan" esta problemática, en un proceso que tenga en cuenta iniciativas "propias" del entorno rural.



Asimismo, como enmiendas de su grupo que según ha dicho no han sido incorporadas finalmente al texto de la norma, ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un Instituto de Reto Demográfico para ejecutar y evaluar todas las medidas que se pongan en marcha para abordar este temática; así como la potenciación de las comarcas como una apuesta por la "descentralización".



También, en cuanto a la incorporación de medidas en materia de fiscalidad en los entornos rurales, De Miguel ha defendido que revitalizar el medio rural "no se consigue con exenciones fiscales", sino que "pasa por una fiscalidad justa en la que quien más tenga más aporte".

POLÍTICAS PÚBLICAS

Analizando todos sus puntos, esta norma destaca la incidencia de la agricultura, la ganadería, las políticas forestales y de desarrollo rural en la fijación de la población al territorio.

Apuesta por las inversiones que contribuyen a dotar de competitividad a las explotaciones agrarias y ganaderas, al tiempo que se incentiva la diversificación de la actividad económica de las zonas rurales, a través de las estrategias de desarrollo local participativo, y se fomenta la formación y la innovación en todos los sectores presentes en el mundo rural.

MUJERES Y JÓVENES

A su vez, las medidas apoyan especialmente la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, así como el reconocimiento del papel de la mujer en el mundo rural.

También aporta medidas encaminadas a lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y de apoyo a la identidad de género y a la diversidad afectivo sexual, detalla el Ejecutivo regional.

Precisamente, con el objetivo de que los jóvenes puedan disponer de las mismas oportunidades en todo el territorio extremeño, establece condiciones para la mejora de la empleabilidad y al estímulo al empleo a través de un Plan de Empleo Joven, o de la implantación de programas de Erasmus Rural.

VIVIENDA Y SALDO MIGRATORIO

Al mismo tiempo, esta ley define políticas que faciliten el acceso de la población a una vivienda digna, la rehabilitación de las que estén vacías, además de instrumentos financieros o ayudas para el acceso a colectivos vulnerables, mujeres y jóvenes.

A esto hay que sumar otras medidas que tratan de revertir el saldo migratorio, facilitando el retorno de los extremeños a la región, y de acogida a nuevos pobladores, concibiendo para ello la Estrategia de Retorno y Conexión con el Talento.

SERVICIOS PÚBLICOS

Por otra parte, pretende sentar las bases para una equiparación real y efectiva en el acceso universal y descentralizado a los servicios públicos, con independencia del lugar de residencia.

Para ello, tal y como precisa la Junta, se incide en la atención sanitaria integral y permanente, incluyendo la atención farmacéutica, en la implantación de la atención domiciliaria y en el envejecimiento saludable, a través de la economía de los cuidados.

A este respecto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) organizará la atención a la demanda urgente para que cualquier ciudadano pueda ser atendido en un plazo máximo de 30 minutos. Con carácter general, las administraciones públicas también programarán y coordinarán sus recursos de manera que el tiempo de acceso a los servicios básicos no excederá en 30 minutos.

Establece además la extensión de un modelo educativo que facilite las mismas oportunidades a todos los extremeños, mediante una apuesta por la escuela infantil de 0 a 3 años y por la escuela rural, que permanecerá abierta cuando haya, al menos, cinco alumnos o menos, si la proyección de la escolarización futura lo aconseja.

CONECTIVIDAD, MODERNIZACIÓN Y EMPLEO

Por otro lado, la plena conectividad para toda la población extremeña se contempla en la ley como elemento básico para el desarrollo de cualquier actividad en el medio rural, extendiendo las redes de telecomunicaciones y reduciendo la brecha digital en todas sus vertientes.

La modernización de los servicios públicos, el fomento del empleo en ese sector y la seguridad ocupan otra batería de medidas a las que hay que sumar las de fomento del empleo, apoyo a la familia, los sectores culturales, turísticos y deportivos, y la promoción del deporte y el ocio responsable, puesto que estos sectores pueden contribuir a la necesaria diversificación del medio rural.

Además, contempla la promoción de proyectos industriales en las zonas rurales, compatibles con el medio ambiente, destinados al aprovechamiento de los recursos endógenos de la zona en la que se ubiquen.

SERVICIOS BANCARIOS

Entre las medidas relativas a la economía, se encuentran las actuaciones contra la exclusión financiera. La Junta valorará en los concursos públicos referidos a las operaciones financieras, la implantación territorial de las entidades en la región.

Precisamente, en el marco de la legislación del Estado, las entidades financieras que operen en Extremadura deberán aportar soluciones a aquellas poblaciones que no tengan acceso a los servicios bancarios.

DIAGNÓSTICO DE ZONAS PROTEGIDAS

De la misma forma, la Junta de Extremadura, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, publicará un estudio sobre la realidad actual de protección de todas las figuras contempladas en la Red Natura 2000, que servirá de base para solicitar al Gobierno de España y a la Unión Europea las modificaciones oportunas que permitan corregir el mapa de zonas protegidas con respeto a los objetivos establecidos en la legislación vigente.

El objetivo es "hacer compatible" la protección con el desarrollo de iniciativas urbanísticas y empresariales, precisa el Ejecutivo autonómico.

INCENTIVOS FISCALES

En cuanto a los incentivos fiscales, en primer lugar, los contribuyentes con residencia habitual en las localidades de menos de 3.000 habitantes tendrán una deducción en el IRPF del 15% de la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de la base imponible general y sus ahorros no superen los 28.000 euros en la tributación individual y los 45.000 en tributación conjunta.

Además, en esas localidades, se establece una deducción del 10% en la cuota autonómica del IRPF por la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en zonas rurales.

FINANCIACIÓN

Por último, y como principio general, la Junta de Extremadura, en función de su marco competencial constitucional y estatutario, financiará aquellas actuaciones que le correspondan, fomentará la colaboración financiera con las administraciones públicas de Extremadura y la obtención de aportaciones procedentes de la Unión Europea y del Estado que permitan la ejecución de todas las medidas contempladas en la ley.

De hecho, en lo referente al sistema de financiación autonómica, y en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, se contempla la reclamación al Estado de un incremento sustancial del Fondo de Compensación Interterritorial, así como de asignaciones complementarias para hacer frente a las circunstancias socioeconómicas de Extremadura.