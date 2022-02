Gallardo y Quintana ilusionaedos ante fusión de sus municipios, como "proyecto ganador"

Ep/Rd

Los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, han reiterado su ilusión ante la fusión de sus municipios, que será sometida a consulta popular este domingo, 20 de febrero, defendiéndolo como un "proyecto ganador" que permitirá avanzar en el desarrollo económico y social de la zona.



Así, lo han señalado, en el acto de cierre de campaña de cara a esta consulta popular, que se ha celebrado este viernes en la Feval de Don Benito, con la intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, junto al presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha participado a través de un video grabado.



El acto lo ha abierto el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, resaltando que, representaba "el colofón de un camino" que vienen recorriendo, desde hace varios meses de fusionar ambos municipios, para "avanzar en el progreso y el desarrollo" de estas localidades.



Quintana ha agradecido el apoyo de todos los grupos políticos, las instituciones y la sociedad civil a esta iniciativa, lo cual demuestra que "esta fusión no entiende de ideologías políticas", sino que es un proceso que nace "desde el convencimiento de que es necesario reubicar el futuro" de estos dos municipios pacenses.

Según Quintana, "el domingo comienza un tiempo nuevo, para ser más fuertes y tener más desarrollo" y, la fusión de ambos municipios es "un proyecto ganador" que "carece de inconvenientes", y les permitirá "ser más competitivos, aumentar nuestras expectativas económicas".



UN LUGAR EN LA HISTORIA DEL MUNICIPALISMO



A través de un vídeo grabado, ha participado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, dando "mucho ánimo" a estas dos localidades y, valorando "la importancia de lo que están haciendo" pues, con esta fusión, demuestran que "quieren caminar juntos".



Abel Caballero cree que este proceso coloca a Villanueva de la Serena y Don Benito "en un lugar muy importante de la historia del municipalismo", y esta fusión genera "muchos elementos positivos", como es alcanzar un municipio de mayor tamaño y una "sensación de unidad para la mejora".



Por eso, ha felicitado a los alcaldes de ambos municipios, ya que tendrán que "renunciar a pretensiones políticas" pero, van a conseguir un "municipio con mayor entidad", y con "mayor vocación de futuro".



Mientras, el diputado de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha felicitado a ambas localidades por esta iniciativa, que ha confiado en que "se contagie a toda España para que se fomente la unión", recalcando la importancia de este proceso, que "representa los valores" de Cs.



Edmundo Bal ha lamentado que "todos los días" ve "división" en el Congreso de los Diputados, por lo que "hoy en política conseguir la unanimidad es un milagro", celebrando este proceso de unión de dos localidades, una unión que a su juicio "es imprescindible en España" ya que "significa grandeza, generosidad".



El también vicesecretario de Cs ha señalado que, "en España, siempre ha existido esa rivalidad con el pueblo de al lado", valorando la "grandeza de este proceso" de unión de estas localidades, para los que "va a crear un futuro común, más grande para las dos ciudades" y, reiterando que, "con esta fusión ganamos todos".



"SUMAR NUNCA RESTA"



Además, la intervención del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, resaltando que los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena "tienen la oportunidad el domingo de ser protagonistas con mayúsculas de la historia", por lo que ha instado a "no desaprovechar" esta oportunidad.



Martínez Almeida ha resaltado que los más de 8.000 municipios que hay en España "van a posar sus ojos el domingo" en Don Benito y Villanueva de la Serena, por lo que ha pedido a los ciudadanos que voten sí, ya que "es sí al progreso y al futuro", ya que "sumar nunca resta, sino lo que pretenden es multiplicar".



Por eso, y "en una situación tan dramática como la que afrontamos en España, bendito sea este proceso", considera que este proceso está "dando la receta" al decir a los políticos que es necesario "estar a la altura" de las necesidades de los ciudadanos y "trabajar juntos".

Para Martínez Almeida, "este proceso de fusión es el futuro del municipalismo, y es una lección que nos estáis dando", recalcando que aunque es un proceso "complejo", pone de manifiesto que "nunca hay que rendirse", por lo que ha instado a ir "el domingo todos a votar sí", ha concluido.



Y, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado que,, tras esta campaña por el 'sí' a la fusión, vienen "con la mochila cargada de esperanza y de ilusión", y ha agradecido el apoyo que partidos, instituciones y sociedad han prestado a este proyecto, ya que "al fin y al cabo, esto es de todos o no es de nadie".



Gallardo ha subrayado que esta fusión "es un acto de generosidad que parte de la política, con exigencias pero también con renuncias", pero que "sería imposible sin el músculo" de la sociedad, todo ello para llegar a una "unión" de ambos municipios.



El alcalde villanovense cree que este proyecto "no se podría hacerse desde otro sitio distinto que no sea el municipalismo" pues, éste "es la política de rostro humano", por lo que ha señalado que "es el momento de trabajar para que los problemas sean menos" y, con este proyecto, "Extremadura se convierte en conquistadora de esperanza".