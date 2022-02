Los sindicatos anuncian una huelga en el sector del transporte sanitario en Extremadura

Las cuatro organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación del convenio colectivo del sector del transporte sanitario terrestre de Extremadura, que son UGT, CCOO, CSIF, y USO, han anunciado la convocatoria de huelga en el sector para la región extremeña.



En concreto, la huelga prevista arrancará el próximo 7 de marzo con un calendario de paros que irá aumentando "progresivamente su duración y su intensidad" hasta el próximo 1 de junio en el que adoptará carácter indefinido.



Los motivos que han llevado al sindicato a convocar esta huelga es la "situación de enquistamiento" que sufre la negociación de un nuevo convenio colectivo que reemplace el anterior, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2018, según informan los sindicatos en una nota de prensa conjunta.



Y es que, según lamentan, a pesar de los "grandes esfuerzos" que está realizando la parte social dentro de la negociación, se han "encontrado con una patronal que no da muestras de querer asumir sus responsabilidades en el asunto", ya que está vinculando los términos de la negociación a la actual licitación del servicio público de transporte sanitario y especialmente a su "infradotación económica".



Ante esta situación, las cuatro organizaciones sindicales firmantes de la convocatoria de huelga advierten de que no están "dispuestos a aceptar esos argumentos", ya que esto significaría "condenar" a los trabajadores del sector "por otros cinco años a unas condiciones que ya son las peores del país, con diferencias", lamentan.



Por tanto, tras esta convocatoria de huelga, los sindicatos muestran su confianza en que "todas las partes implicadas en este asunto hagan los esfuerzos suficientes para poner fin a este conflicto antes de que la ciudadanía tenga que sufrir las consecuencias los caprichos de la patronal, y por qué no decirlo también de la Administración regional", concluyen.