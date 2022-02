PP apoya que la Junta haga "todo lo posible" para que Isla de Valdecañas no sea derruida

Ep.



El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Bibiano Serrano, ha transmitido el apoyo de su formación a la Junta para que haga "todo lo posible, hasta la extenuación si hace falta", para "recuperar" un proyecto como el de Marina Isla de Valdecañas que "es imprescindible para Extremadura y es imprescindible para la zona de Cáceres".



Así, incide en que no se puede consentir que dicho complejo sea derruido porque si esto se produjese se sentaría, ha indicado, un "precedente" con el que la comunidad extremeña podría tener "muchos problemas en un futuro".



"No podemos consentir que Isla de Valdecañas sea derruida porque en ella va el futuro de nuestra tierra sembrando un precedente con el que vamos a tener muchos problemas en un futuro", ha espetado en declaraciones a los medios Bibiano Serrano, quien ha reclamado también en nombre de su partido que "se atenúe la protección ambiental que tiene Extremadura, porque está lastrando el progreso de esta tierra y está proporcionando que los jóvenes se tengan que ir de esta tierra porque no tienen trabajo en ella".



"Nosotros apoyamos a la Junta de Extremadura para que haga todo lo posible, hasta la extenuación si hace falta, para recuperar ese proyecto que es imprescindible para Extremadura y es imprescindible para la zona de Cáceres", ha subrayado el diputado del PP.



En todo caso, ha matizado que su formación no está de acuerdo con la Junta ni con el presidente Guillermo Fernández Vara en que "esto no significa nada para Extremadura y que no tiene importancia para Extremadura", ha dicho, cuando en realidad sí que "es muy importante para Extremadura, es muy importante para la zona" y el desarrollo.