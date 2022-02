Cruz Roja atendió en Extremadura a 8.116 personas en 2021 con servicio de teleasistencia

Cruz Roja Española en Extremadura ha atendido en el último año a un total de 8.116 personas a través del servicio de teleasistencia domiciliaria y móvil.



En concreto, esta herramienta facilita a quienes la utilizan la atención por parte de una red de personas que ofrecen apoyo emocional y acompañamiento en caso de emergencia. En España, la institución atendió a 142.912 personas gracias a la misma.



La teleasistencia es un servicio que no sólo llega a las personas mayores, sino también a mujeres que sufren violencia de género, personas con enfermedades crónicas, que han sufrido un accidente u operación, personas cuidadoras, mujeres embarazadas, adolescentes, deportistas o cualquiera que se encuentre en situación de soledad.



EL SERVICIO



Así pues, en función de la persona y sus necesidades, se puede recurrir a varios tipos de teleasistencia. Cruz Roja dispone de cuatro grandes bloques en constante desarrollo, que son el autocuidado y prevención de 'Cuidate+', el servicio de localización 'LoPe', la 'Teleasistencia domiciliaria' y la 'Teleasistencia móvil: +Independencia'.



Además, existe el servicio de aplicación móvil pensado para quienes, ante una emergencia, quieren contar con ayuda inmediata y localización con sólo hacer clic, según ha destacado Cruz Roja Extremadura en una nota de prensa.



En todos ellos, la base fundamental es la misma, ya que existe un pulsador que conecta directamente a la persona, desde cualquier estancia de la vivienda, con el personal de Cruz Roja. Además, puede llevarse colgado o en la muñeca, e incluso puede mojarse.



En caso de emergencia, profesionales autorizados acceden al domicilio agilizando la atención y minimizando los daños. Es un servicio de compañía las 24 horas del día, los 365 días del año, e incluye contacto continuado, seguimiento, localización geográfica, recordatorio de medicación o citas médicas, unidad móvil e incluso custodia de llaves.



LA EXPERIENCIA



De esta forma, "gracias al personal que atiende este servicio puedo ir al médico o a arreglar papeles. Cuando estoy en la calle, muchas veces me desoriento, pero con el GPS, ellos me van guiando y me dicen que vaya por esta calle o que gire por aquella otra", ha señalado Primitiva Sanabria, quien utiliza este dispositivo.



Cabe destacar que la institución estará presente en el próximo Mobile World Congress para dar a conocer sus herramientas tecnológicas, instrumentos por los que ha apostado desde los años 90 para ponerlos a disposición de los colectivos en situación de vulnerabilidad.



El salto tecnológico en estos 30 años hasta llegar a los actuales terminales es significativo, pero la base sigue siendo la misma, cubrir las necesidades de las personas vulnerables, de forma eficiente, aportando valor para vivir la vida, y siendo sostenibles, ha destacado el director del área de Servicios Tecnológicos Digitales de Cruz Roja, Carlos Capataz.