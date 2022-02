Vergeles muestra su "esperanza" ante la caída "mantenida" de la incidencia

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado este viernes que los datos de la pandemia van "mejorando", tras lo que ha vaticinado que "volverá a bajar la incidencia, ya llevamos mantenida varias semanas de bajada", lo cual "da esperanza", ha señalado Vergeles, quien ha considerado además "muy importante" que se está "viendo cómo va disminuyendo la enfermedad grave".



En ese sentido, Vergeles ha avanzado que "hoy tendremos bastantes menos ingresados, tanto en planta como en UCI, de los que teníamos ayer", lo cual, según ha dicho, "permite que podamos ir teniendo una vida más normal".



Ante esta situación, el consejero de Sanidad ha querido "seguir agradeciendo a la sociedad extremeña cómo está creyendo en la vacuna", tras lo que ha señalado que las "pérdidas dolorosas de cualquier persona, tienen que hacer reflexionar de que merece la pena vacunarse", ha resaltado.



Así, y a preguntas por el fallecimiento por coronavirus de una niña de 2 años de Talayuela que presentaba diversas patologías, Vergeles lo ha lamentado "muchísimo", y ha señalado que "este virus sigue siendo igual de malo que era", aunque "es verdad que la variante ómicron es más leve, pero eso no significa que no pueda provocar una descompensación de algunas enfermedades importantes que tengan algunas personas", ha dicho.



En ese sentido, el titular extremeño de Sanidad ha valorado que "la ciencia haya sido tan rápida para tener la vacuna", pero por otro lado, ha lamentado que "en esa edad tan pequeñita no hayamos podido llegar con la vacuna en el mundo".



Vergeles ha querido "acompañar a su familia en el dolor que deben tener por la pérdida de esa persona", un hecho que ha calificado de "desgracia".



José María Vergeles ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Badajoz en la que ha informado sobre la donación de kits de realidad virtual que realiza la Fundación Ricky Rubio para menores pacientes oncológicos que deben realizarse tratamientos de radioterapia.