Alcaldes Don Benito y Villanueva comparecerán en Senado para exponer su proyecto de fusión

Los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente, comparecerán en la Comisión de Entidades Locales del Senado para exponer el proyecto de fusión de ambas localidades que se está llevando a cabo.



Una comparecencia de ambos alcaldes en el Senado para la que todavía no hay fecha pero que será posible tras la solicitud conjunta que han realizado los senadores por designación autonómica de la Asamblea de Extremadura, que son José Antonio Monago por el PP, y Rafael Lemus, por el PSOE.



Ambos senadores han informado de esta solicitud de comparecencia este jueves en rueda de prensa en Mérida acompañados por los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena, unas localidades que el próximo 20 de febrero realizarán una consulta popular entre sus ciudadanos para que puedan pronunciarse sobre esta fusión.



En su intervención, el senador autonómico Rafael Lemus, del PSOE, ha resaltado el "valor" que han tenido los protagonistas de este proceso de fusión, ya que "se han atrevido a renunciar a localismos para crecer", y en el caso de los alcaldes de ambas localidades, "han asumido ese riesgo político inaudito en política".



Un proyecto con el que Extremadura "de nuevo se atreve a escribir una nueva e ilusionante página en su corta historia democrática, olvidando sus diferencias internas y construyendo un futuro unidos", ha resaltado Rafael Lemus, quien ha valorado la iniciativa de estos dos pueblos extremeños "en estos tiempos que corren, en donde prima más la individualidad que la colectividad".



Además, Lemus ha reafirmado que este proyecto de fusión de ambas localidades pacenses "es un gran ejemplo para la construcción europea, ya que Europa sigue en una construcción que aún está a media camino", y mientras tanto en Extremadura "hay dos ciudades que han sabido renunciar a sentimientos localistas para encontrar un camino común lleno de futuro".



Por todo ello, Extremadura "está mostrando al mundo un ejercicio de ejemplaridad cívica, porque en la historia universal, las civilizaciones solo evolucionan con la unión de sus pueblos".



Por su parte, el senador autonómico José Antonio Monago, del PP, ha coincidido en que este proyecto "tiene que ser un ejemplo para toda España, y cuyas páginas se siguen escribiendo", de ahí la necesidad de que este "proyecto ilusionante no se quede solo en Extremadura" y sea expuesto en el Senado, ya que es la Cámara de representación territorial.



Monago ha valorado que el proyecto de fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena "es un proyecto de suma y no de división", así como "un proyecto con mayúsculas que se hace en Extremadura, y que es motivo de orgullo de todos los extremeños", por eso es algo que "no solo tiene que quedar aquí", sino que es "una lección que se da desde Extremadura al conjunto de España".



Así, el senador autonómico ha destacado que este es un "tema importante" en el que los diferentes partidos políticos se han puesto de acuerdo, algo que siempre reclaman los ciudadanos, para "ir todos a una y trabajar en beneficio de nuestros paisanos".



Respecto a cuándo podrá producirse esta comparecencia de ambos alcaldes en la Comisión de Entidades Locales del Senado, Monago ha explicado que tras el registro de esta solicitud de comparecencia por parte de los senadora, "ahora tendrá que determinarse una fecha", y ha avanzado que el presidente del Senado, Ander Gil, ofreció una "receptividad absoluta", por lo que "no va a haber ningún problema en que esto se materialice".



AGRADECIMIENTO DE LOS ALCALDES



Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha agradecido el apoyo de todas las instituciones y la unanimidad de todos los grupos parlamentarios a este proyecto de "fusión voluntaria" que expondrán en el Senado próximamente.



Gallardo también ha resaltado el "apoyo unánime" que han recibido tanto de los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, así como del presidente actual, Guillermo Fernández Vara, al conocer este proyecto, que les "animaron a seguir en el camino", ha dicho.



"Estamos firmemente convencidos de que lo que estamos haciendo no tiene otro objetivo que el que las generaciones venideras sean los verdades beneficiarios de esta fusión", ha destacado Gallardo, quien se ha mostrado convencido que con esta fusión se va "a dar un ejemplo en España de que Extremadura se puede convertir en conquistadora de esperanza".



En este sentido también se ha pronunciado el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, quien ha destacado que con este proyecto están "viviendo momentos inolvidables, que dan una lección a la ciudadanía", tras lo que ha señalado que la "unanimidad" de todos los grupos en apoyo a esta fusión les da "una fuerza y una ilusión tremenda en favor de conseguir el bien de los ciudadanos", ha dicho.



"Esto solo se hace por el bien de los ciudadanos", ha reafirmado Quintana, quien mostrado su agradecimiento a los dos senadores autonómicos designados por la Asamblea, de diferente signo político, hayan decidido pedir de forma conjunta la comparecencia de los dos alcaldes.



Finalmente, Quintana ha señalado que los dos alcaldes están "totalmente entregados" para conseguir que en la consulta popular del próximo 20 de febrero, los ciudadanos de ambas localidades "sepan ver que lo mejor para las generaciones futuras es votar sí a la fusión", ha concluido.