PSOE defiende decisiones científicas sobre las cuarentenas y PP pide liderazgo al Gobierno

Ep

De este modo se han pronunciado los diferentes portavoces parlamentarios sobre la propuesta de algunas CCAA de reducir los periodos de cuarentena por la Covid-19, a preguntas de los medios en sendas ruedas de prensa este martes en la Asamblea tras la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara legislativa regional.

PSOE

Así, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha incidido en que a lo largo de toda la pandemia su formación "siempre" ha mantenido una "misma posición", que es la de "confiar en la Ciencia, que con creces ha dado muestras de lo importante que es la confianza en ella".

En este sentido, ha subrayado que para su grupo "son las autoridades sanitarias quienes deben adoptar las medidas más adecuadas para los tiempos y con los datos que en cada momento vivamos".

"Por lo tanto el Grupo Parlamentario Socialista estará de acuerdo con aquellas decisiones que nazcan de esos senos en los que son las autoridades sanitarias las que toman las decisiones en base a criterios científicos y siempre teniendo en cuenta el momento en el que vivimos", ha recalcado.

PP

A su vez, la portavoz del PP, Cristina Teniente, ha defendido que tiene que ser el Ministerio de Sanidad, que es el que "tiene los datos", el que tome las decisiones "con criterios científicos" sobre la posible reducción o no de cuarentenas por la Covid, y ha reprochado que durante la pandemia el Gobierno central está "echando balones fuera" sobre competencias que son suyas.

Así, la de una posible reducción de las cuarentenas por el coronavirus es, según ha incidido Teniente, "una cuestión que han planteado varias CCAA que han trasladado a un Gobierno que no se moja en la pandemia, que ha decidido perder absolutamente el liderazgo cuando tiene las competencias para tomar las decisiones", ha dicho.

En este punto, ha recalcado que el PP lleva toda la pandemia preguntando "quiénes son" y "dónde están" los expertos y los informes sobre los que el Gobierno central está tomando decisiones sobre la Covid-19, porque dicha administración está "echando balones fuera" mientras "algunas CCAA exigen".

"Tiene que ser el ministerio que tiene los datos el que tome las decisiones con criterios científicos, claro", ha recalcado la diputada 'popular'.

CIUDADANOS

El portavoz de Cs, David Salazar, ha afirmado que a su grupo le parece "bien" una posible reducción de las cuarentenas por la Covid-19 siempre que se decida con "criterios con base científica".

Así, tras incidir en que Cs desde hace varios meses ya viene diciendo que "es el momento de empezar a ver el Covid como una enfermedad más", aunque "lógicamente" con "criterios con base científica", ha indicado que a su grupo "todo lo que sea flexibilizar, normalizar y empezar a volver a la normalidad tal y como la veíamos anteriormente nos parece bien".

"Lógicamente --añade-- si estos criterios se hacen en base científica, no como se ha tomado la determinación de mantener la mascarilla en exteriores por ejemplo, que se usa única y exclusivamente con fin de no sé qué tipo, pero científicos no".

En este sentido, Salazar ha defendido que "ya va siendo hora de que esto, que también lo dijo Vara que dijo que hay que empezar a ver la Covid como una gripe más, sea verdaderamente y se traslade a los hechos".

UNIDAS POR EXTREMADURA

Y, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que su grupo no se opone a una posible reducción de cuarentenas por la Covid-19, aunque en todo caso son los expertos sanitarios los que "tienen que decidir estas cosas".

"Seguimos diciendo que hay que hacer caso a lo que están diciendo las autoridades sanitarias", ha espetado De Miguel, quien ha defendido que, aunque "obviamente la economía tiene que funcionar", también la atención primaria tiene que ser "reforzada" si se quiere salir de la pandemia de manera "justa".

Así, ha señalado que son los expertos sanitarios los que a su juicio "tienen que decidir" cuestiones como una posible reducción de las cuarentenas, porque --recuerda-- esta pandemia "no acaba" y hay que lamentar fallecidos "semana tras semana".