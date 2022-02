El PSOE extremeño lamenta que la derecha "una vez más no ha estado a la altura"

Ep.



La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha lamentado que la derecha "una vez más no ha estado a la altura" y ha criticado que el PP y sus "acólitos" hayan evidenciado en la convalidación de la reforma laboral en el Congreso su "versión más indeseable" y "vergonzosa".



"La situación que se produjo nos sirvió para ver con claridad las diferencias entre unos y otros. En apenas unos segundos pudimos ver cómo por un lado la derecha aplaudía y vociferaba feliz por no ver convalidada la reforma laboral que asegura los derechos, que amplía los derechos para las trabajadoras y trabajadores de este país, y segundos después pudimos ver en ese mismo hemiciclo cómo la bancada de la izquierda, cómo el Gobierno aplaudía y celebraba la convalidación", ha añadido.



De este modo, ha reseñado que quienes "presumen de patriotismo" vienen demostrado que ese patriotismo "no es de verdad", ya que "nunca han creído y nunca van a creer en lo que realmente es el patriotismo, el verdadero patriotismo, que no es otro que aquel que hace realidad mejores condiciones de vida para las trabajadoras y para los trabajadores, que son quienes hacen país día a día".



En este sentido, ha considerado que "han sido prisioneros de sus propias palabras" el pasado jueves y ha añadido que ha debido de ser "muy duro" para la derecha de este país haber coincidido en el sentido del voto con partidos como Bildu y ERC.



"No sabemos cómo podrá recuperarse la derecha de este país de lo que para ellos habrá supuesto semejante indignidad. Extraños compañeros de viaje para ir a ningún sitio", ha aseverado Soraya Vega en rueda de prensa.



ATAQUE A LAS INSTITUCIONES



De la misma manera, la portavoz del PSOE de Extremadura se ha referido a que esos "mismos patriotas" no dudan en "atacar y en cuestionar permanentemente" a las instituciones al "más puro estilo antisistema".



"Lo hemos visto en demasiadas ocasiones pero la actitud cobarde e irresponsable que ha tomado el Partido Popular poniendo en duda las garantías de nuestro sistema democrático es sencillamente muy preocupante, es muy grave", ha recalcado.



Por ello, ha lamentado que, además de que el PP "no aporta absolutamente nada", hace "muchos esfuerzos por destruir, por ensuciar el debate político y el debate público, no solo en las formas sino también en el fondo", por lo que ha considerado que es un partido "absolutamente perdido" y "desnortado" que ejerce la "peor oposición" para este país en unos momentos "tan determinantes".



UNO DE LOS "HITOS" DE LA LEGISLATURA



La convalidación de la reforma laboral ha sido para Vega uno de los "hitos de la legislatura", que "bien merece" el trabajo desarrollado por el Gobierno de España junto a los agentes sociales y económicos que han "elevado la mirada" y han acordado a la hora de modernizar las relaciones laborales.



"Se trata de tomarse muy en serio todos los retos que tenemos a la vista, se trata de ofrecer herramientas para precisamente afrontar esos retos, se trata ponerse manos a la obra para seguir consolidando la recuperación económica y social y la reforma laboral es sin duda una magnífica herramienta para seguir consolidando esa recuperación económica y social, para seguir generando empleo", ha aseverado la portavoz, quien ha añadido que se trata de generar "trabajo digno para que las personas puedan desarrollar proyectos de vida digna".



VACUNACIÓN



La portavoz del PSOE de Extremadura también ha mostrado su satisfacción por el "éxito colectivo" de la vacunación, que da una muestra de la "responsabilidad" de los ciudadanos.



Asimismo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que este miércoles comience en la región a inocularse la segunda dosis a los menores y ha reconocido el "inmenso esfuerzo" que han realizado el personal sanitario, los equipos directivos y las familias.



De este modo, ha valorado que la vacunación en los centros educativos es un "modelo de éxito" y una fórmula "muy acertada" que beneficia a todas las partes.



Asimismo, y sobre la decisión de dejar de usar las mascarillas en espacios abiertos, ha incidido Soraya Vega en que estas decisiones se van tomando en base a la evidencia científica y basadas en criterios de salud.



Por otro lado, y preguntada por la publicación de la propuesta para designar a dos concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Alburquerque, Vega ha recalcado que el PSOE ha venido insistiendo en "lo recomendable que hubiese sido" que la alcaldesa dimitiera, algo en lo que siguen insistiendo.



No obstante, ha incidido en que es el PSOE el "encargado de dotar de estabilidad" al pueblo de Alburquerque y en esa tarea, dentro de los marcos normativos y de los procesos legalmente establecidos, es en lo que está trabajando "con toda la seriedad y con todo el rigor" que supone hablar de la autonomía municipal.