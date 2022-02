Las pernoctaciones extrahoteleras aumentaron en diciembre un 192,8% en Extremadura

Rd./Ep.

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) de Extremadura se situó en diciembre en 68.781, un 192,8% más que en 2020 (205,2% a nivel nacional), según los datos proporcionados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Concretamente, en el último mes del pasado año, se alojaron en este tipo de instalaciones en la Comunidad Autónoma un total de 28.788 viajeros, un 225,6% más que en el mismo mes del año anterior (en España un 275,4%).

Además, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 176,35% y en pernoctaciones un 164,72% en este mes, situándose la estancia media en 2,52 días, produciéndose una tasa interanual del - 4,18%.

También se alojaron en cámpines en Extremadura 2.031 personas y hubo 4.505 pernoctaciones (no se disponen de estos datos del año anterior), situándose la estancia media en 2,22 días.

A su vez, en los apartamentos turísticos extremeños aumentó el número de viajeros un 250,83% y las pernoctaciones un 189,42%. La estancia media baja 17,71% en este mes, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Finalmente, los datos de albergues en Extremadura están protegidos por secreto estadístico por no contar con un número suficiente de observaciones.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han alcanzado la cifra de 86,5 millones en 2021, lo que supone un 62,6 por ciento más que en 2020, año en el que sufrieron un desplome histórico del 58,6 por ciento por la llegada del Covid, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.



Pese a la recuperación progresiva de la actividad económica y del turismo a lo largo de 2021, las pernoctaciones extrahoteleras no han conseguido recuperar el nivel prepandemia, ya que aún se sitúan un 31,7 por ciento por debajo. En 2019, antes del Covid, las pernoctaciones extrahoteleras rondaron los 126 millones, por encima de los 86,5 millones de 2021.



En comparación con 2020, las pernoctaciones de los españoles en este tipo de establecimientos han aumentado un 64,2 por ciento en 2021, mientras que las de los extranjeros han subido un 59,9 por ciento.



Con el repunte de 2021, se pone a fin a tres años de descensos en las pernoctaciones extrahoteleras, siendo el más pronunciado el de 2020, cuando la pandemia hundió a la economía y al turismo en una crisis de la que el sector aún trata de recuperarse.



En el último mes de 2021, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros superaron la cifra de 5,5 millones, tres veces más que en igual mes de 2020. No obstante, el dato de diciembre de 2021 es un 14 por ciento inferior al de diciembre de 2019, en ausencia de pandemia.



A finales del año pasado estaban abiertos en España 120.038 alojamientos extrahoteleros, el 84,2 por ciento del total del directorio de establecimientos.



3,3 MILLONES DE PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han alcanzado los 3,3 millones en diciembre, frente a los 953.339 del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han representado el 33,6 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes han supuesto el 66,4 por ciento.



Por comunidades, Canarias, Andalucía y Comunitat Valenciana han sido los destinos principales de los viajeros en el mes de diciembre, con 1,7 millones, 471.467 y 411.694 pernoctaciones, respectivamente. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) ha aumentado un 10,1 por ciento en diciembre respecto al mismo mes de 2020.



Por zonas turísticas, la Isla de Gran Canaria ha sido el destino preferido en apartamentos turísticos, con 628.954 pernoctaciones en diciembre. Costa de Barcelona ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 74,3 por ciento de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en diciembre han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



Por otro lado, las pernoctaciones en campings han alcanzado los 1,2 millones en diciembre, frente a los 621.807 del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España han representado el 36 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes han supuesto el 64 por ciento. El Índice de Precios de Campings (IPAC) ha crecido un 1 por ciento en septiembre.



En diciembre se han ocupado el 40,7 por ciento de las parcelas ofertadas y el grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 39,5 por ciento. Comunitat Valenciana ha sido el destino preferido en campings, con 611.409 pernoctaciones. La Rioja ha presentado el mayor grado de ocupación, con el 61,7 por ciento de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca (Alicante) ha sido el destino preferido en diciembre con 316.307 pernoctaciones. Y también ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 76,4 por ciento de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones han sido Benidorm, Cartagena y Cabanes.



UNA OCUPACIÓN DEL 16,85 EN TURISMO RURAL



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han alcanzado los 760.324 en diciembre, frente a los 227.904 del mismo mes de 2020, un 233 por ciento más. Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España representan el 89 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes suponen el 11 por ciento.



En los alojamientos de turismo rural se han ocupado el 16,8 por ciento de las plazas en diciembre. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 28,5 por ciento.



Por comunidades autónomas, Castilla y León ha sido el destino preferido, con 135.492 pernoctaciones. Canarias ha presentado el mayor grado de ocupación, con un 30,7 por ciento de las plazas ofertadas, mientras que el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) ha subido un 7 por ciento.



Por zonas turísticas, Pirineus ha sido el destino preferido, con 53.456 pernoctaciones. El Parque Natural del Teide ha alcanzado la mayor ocupación, con el 40,2 por ciento de las plazas ofertadas.



MADRID, DESTINO PREFERIDO EN ALBERGUES



Las pernoctaciones en albergues han alcanzado los 200.700 en diciembre, frente a los 25.952 del mismo mes de 2020. Atendiendo a la procedencia, las de los viajeros residentes en España han representado el 58 por ciento del total, mientras que las de viajeros no residentes han supuesto el 42 por ciento.



En albergues se han ocupado el 13 por ciento de las plazas en diciembre. El grado de ocupación en fin de semana ha alcanzado el 17 por ciento.



Por comunidades, Comunidad de Madrid ha sido el destino preferido, con 52.311 pernoctaciones. Y también presenta el mayor grado de ocupación, con un 52,1 por ciento de las plazas ofertadas.