Vara, Monago e Ibarra respaldan en un acto la fusión de Don Benito y Villanueva

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y los ex presidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago participaron en la noche de este pasado lunes en un acto público en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena para mostrar su apoyo a la fusión de dicho municipio pacense con el vecino de Don Benito que es "un verdadero ejemplo" para España.



Bajo el lema 'Yo sí me uno' con el que se inicia la campaña que plantea la unión entre las dos ciudades de las Vegas Altas del Guadiana, además del presidente y los expresidentes, también participaron los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, así como numerosos representantes de la vida política, social y cultural extremeña.



En su intervención, el jefe del Ejecutivo regional destacó la importancia del proceso iniciado para la fusión de Don Benito-Villanueva como "un claro ejemplo de las políticas de consenso" a seguir en España.

Igualmente, Fernández Vara puso en valor la valentía de ambos ayuntamientos para iniciar este proceso, al asegurar que “en este tiempo en el que en todas partes se levantan fronteras, vais a ser un verdadero ejemplo para este país.

De ahí la importancia de que, en momentos difíciles, como los que vivimos en la actualidad, se convoque una consulta para unir”, apostilló, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

De la misma forma, el presidente autonómico destacó el hecho de estar ante un proceso que cuenta con el respaldo unánime de las dos corporaciones municipales, así como de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Extremadura.

“Tengo la sensación de estar viviendo uno de los días más importantes de la historia de esta región. Eso solo puede ocurrir aquí. Y ese es un valor que tenemos que defender”, señaló.

De igual manera, el presidente autonómico aseguró que el proceso iniciado por Don Benito y Villanueva está llamado a convertirse en un momento histórico para Extremadura al tratarse de un proyecto de futuro que multiplicará las oportunidades para los dos municipios y para la región, además de tratarse de un ejemplo de responsabilidad, trabajo compartido y generosidad de quienes han liderado el proceso.

“Poner en común, por encima de cualquier otra consideración, la unidad, es algo que nos llena de orgullo. Siento un orgullo legítimo por los vecinos de Don Benito y Villanueva, por lo que este proceso va a significar para estas dos ciudades, para Extremadura, para España y para el mundo. Y hoy estamos aquí para daros las gracias por el ejemplo que nos estáis dando”, sentenció Fernández Vara.

Por su parte, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien participó mediante un vídeo ya que no pudo acudir al acto como en un principio estaba previsto, dijo que cuando le preguntan el por qué de esta unión, él contesta: "¿Y por qué no se van a fusionar?".

Además, resaltó la "dignidad" de los alcaldes de Don Benito, José Luis Quintana, y de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, que han decidido "hacer algo extraordinario".

Por ello, pidió a los ciudadanos de ambos municipios que "confíen" en esta propuesta de unión ya que si sus regidores se "han atrevido a dar este paso" es porque también "confían" en sus vecinos. Además, resaltó que la nueva "gran ciudad" que surja de la fusión va a suponer "un beneficio para sus ciudadanos y para Extremadura".

"ESCRIBIR EL FUTURO Y NO QUE TE LO TRACEN OTROS"



Del mismo modo, Monago subrayó que este proyecto supone el "deseo de escribir un libro a dos manos" y ha destacado que "lo importante" es el "arrojo" de hacerlo "juntos" así como que es una "decisión de escribir el futuro y no que te lo tracen otros".



El expresidente y actual líder del PP extremeño valoró que el "propósito" de esta fusión es "la felicidad y el bienestar" de los ciudadanos de dichas localidades y de los de Extremadura; por ello, señaló que cuando le presentaron la idea dijo "rotundamente sí".



A este respecto, consideró que los vecinos con derecho a voto son "unos privilegiados" y los "elegidos" porque tienen "la inmensa fortuna" de "apostar por la unión" y, por ello, al igual que ha hecho Vara, les dio las "gracias". "No me cabe duda de que lo harán mayoritariamente", aseveró al tiempo que añadió que "esto es un acto de rebeldía de la buena".



Finalmente, apuntó que con esta fusión se van "a ganar el derecho a soñar en voz alta y a reivindicar" ya que sería la tercera ciudad de Extremadura y puso n valor "las inversiones que vendrán" porque los inversores "apuestan" por donde hay "futuro, consenso, unidad". "El futuro os lo habréis ganado a pulso", concluyó.

PROYECTO PARA LAS "GENERACIONES FUTURAS"



Por su parte, los alcaldes de Villanueva de la Serena y Don Benito, Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, respectivamente, solicitaron el apoyo de sus vecinos a esta unión porque es un proyecto para las "generaciones futuras y venideras".



Así, Gallardo y Quintana agradecieron el apoyo tanto de Fernández Vara como de los expresidentes y pidieron el apoyo de los vecinos a este proyecto de fusión por las "oportunidades" que supondrá.



Gallardo subrayó que en este proceso la "generosidad" es el "principio básico" porque quienes van a dar su voto van a hacerlo por las próximas generaciones y, por ello, consideró que la nueva ciudad "va a nacer con la fuerza de una importante mayoría".



Además, aseveró que se trata de "un proceso apasionante" y agradeció "a todos y cada uno de los sectores" como la prensa, los empresarios, los jóvenes o los mayores que han visto que se trata de "un proyecto sólido" que "iba en serio" y que es "de todos".



"El futuro solo los escriben los valientes; y yo estoy convencido de que los más de 50.000 habitantes que van a tener la oportunidad de votar por los 64.000 que vivimos aquí, van a ser valientes, van a arriesgar y van a dar un sí rotundo a esa unión de Don Benito-Villanueva tan deseada", ensalzó.



En último lugar, José Luis Quintana resaltó que "esta es una aventura llena de felicidad, de vida y de progreso" que "beneficia" a ambas localidades y a Extremadura.



También destacó la "ilusión de los jóvenes porque quieren cambiar el futuro" y "apostar por el desarrollo de esa nueva ciudad" así como ser "protagonistas de esta fusión". Igualmente, valoró también la participación de los mayores que están demostrando "una vez más su nuevo compromiso con la sociedad".



"Conservaremos todas nuestras raíces, todos nuestros valores históricos pero vamos a hacer historia entre todos; crearemos nuevas raíces y nuevas identidades, en este pasaje histórico que estamos viviendo solo va a haber vencedores", aseguró.



Finalmente, pidió "a todos" convertirse "protagonistas" de este proceso y el "apoyo" el 20 de febrero para que cuando se recuenten los votos "el sí signifique la culminación de una lección de democracia, de progreso, de unidad, para todos, una lección auténtica de esperanza".