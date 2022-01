PP podría iniciar acciones judiciales contra Junta por dejar publicar datos diarios Covid

Ep.

El PP de Extremadura ha apuntado que estudia emprender posibles acciones judiciales contra la Junta por dejar de publicar datos diarios de contagios, hospitalizados o fallecidos por Covid-19 en la región.



Asimismo el Grupo Parlamentario Popular también presentará iniciativas en la Asamblea para instar a la Junta a que "cumpla con la ley" a la hora de aportar datos de la pandemia y no descarta que en otras instituciones, como los ayuntamientos, también se puedan presentar mociones.



El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha considerado que la Junta haya decidido dejar de publicar los datos diarios de la pandemia es un "absoluto error", una "decisión injusta" y que está "lejos de lo que corresponde en un Estado de Derecho".



Carrón, en una rueda de prensa ofrecida este viernes, ha manifestado que no publicar los datos de la pandemia "conculca" los derechos de los ciudadanos extremeños y también los de los medios de comunicación, a quienes no se les "permite informar ni llevar a cabo una tarea de seguimiento" de la pandemia.



En esta línea, también ha indicado que no solo es un derecho ciudadano conocer los datos diarios sino que es una "obligación" de las administraciones sanitarias trasladar "con total transparencia" todas las cifras de la Covid.



Así, ha explicado que está establecido en la Constitución y en diversas leyes sanitarias que los ciudadanos tienen derecho a conocer "de forma diaria, precisa, con datos desagregados por localidades los datos de la pandemia".



En este sentido, ha abundado que uno de los derechos ciudadanos que consagra la Constitución Española es la obligación de tutelar la salud pública, mediante, entre otros instrumentos, la publicación de datos.



También ha añadido el diputado 'popular' que otras normas que amparan la comunicación de datos son la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica y la Ley General de Salud Pública.



Por ello, se ha preguntado por qué ahora los datos epidemiológicos de Extremadura se van a remitir de forma semanal, al tiempo que ha considerado que es "más que evidente" que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara está "infringiendo la ley", algo que es "inadmisible" en el Servicio Extremeño de Salud.



"Queda muy clarito en la ley que la información y los datos son de los ciudadanos, no de la administración. Queda meridianamente demostrado que la Junta de Extremadura nos está sustrayendo un derecho a los extremeños", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que la comunidad es la única y primera región que ya no publica los datos diarios de la pandemia, frente, por ejemplo, a Madrid, que aporta 14 páginas de información diaria.



CRITICA EL "CERROJAZO" A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha criticado este "cerrojazo" a la información pública, una acción que le parece un "nuevo paso en ese hermetismo, en esa falta de transparencia a la que nos tiene acostumbrados el señor Vara y el señor Vergeles".



Así, ha insistido en que el PP tiene la "obligación" de exigir a la Junta que dé marcha en la decisión de no publicar los datos diarios de la pandemia mientras no haya una decisión coordinada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



"Esto ha sido una salida de pata de banco del señor Vara y del señor Vergeles que han tirado para adelante y han decidido, sin dar explicaciones a nadie, cerrar los datos informativos diarios. Este apagón informativo se ha decretado sin contar con nadie, sin someterlo a discusión ni a debate político", ha reseñado.



Al mismo tiempo, Carrón ha criticado que la comisión de la Covid lleva meses sin ser convocada en la Asamblea de Extremadura y ha vuelto a pedir que se reactive la misma para abordar este tema, por ejemplo.



También ha considerado necesario que los alcaldes extremeños sean conocedores de los datos diarios de contagios, ingresos hospitalarios y fallecimientos a la hora de permitir o no la celebración de posibles eventos en sus municipios.



"Ahora los alcaldes se ven abocados al limbo de los datos. No hay datos, no sabemos cómo está la situación", ha apuntado, al tiempo que ha abogado por ser "prudentes" ante la posible "gripalización" de la Covid.