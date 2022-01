Extremadura sumó en 2021 el 46% de los MW fotovoltaicos instalados en España

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura alcanzó al cierre de 2021 una potencia instalada de 3.804 megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica, a la espera de que Red Eléctrica Española contabilice otros 254 ya en marcha, con lo que de facto alcanzaría los 4.058 MW, lo que la sitúan a la cabeza del país, con uno de cada cuatro megavatios instalados, en concreto el 26%.



La región también lideró la puesta en marcha de nuevas plantas y de potencia instalada en 2021, con 1.235 MW, lo cual supone el 43 por ciento del total instalado en el conjunto del país el pasado año.



De esta forma, la potencia instalada de esta tecnología creció en la región un 46 por ciento, y ya supone el 42,7 por ciento del mix energético regional (en 2019 era el 9,8%), situándose por delante de la hidráulica, con 2.229 MW, y la nuclear, con 2.017 MW.



Los 1.235 MW puestos en servicio el pasado año corresponden a 21 plantas, a las que hay que sumar otras diez, que suman 254MW, ya en marcha pero que están aún en proceso de ser contabilizadas por Red Eléctrica Española (REE).



Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera para Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, en la que ha destacado que esta tecnología avanza "con paso firme" en la región, cumpliendo los objetivos marcados en el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PEIEC).



De esta forma, actualmente Extremadura tiene 160 plantas en marca, de entre 1 y 500 MW de potencia, y de ellas siete de más de 50MW, ubicadas en 87 términos municipales, y que ocupan 10.470 hectáreas de superficie, es decir, el 0,25% del territorio de la comunidad autónoma.



CASI 6.000 MW MÁS EN CARTERA



A todo ello, hay que sumar los 183 proyectos adicionales que la consejería tiene "en cartera" con viabilidad para conectarse a la red, con una potencia total de 5.860 MW. De este total, el 96% en encuentra en tramitación administrativa, correspondientes a 164 proyectos.



De ellos, 21 se encuentran en construcción, con una potencia de 1.134 MW, doce en Badajoz (410MW) y nueve en Cáceres (720MW). Asimismo, hay 39 con potencia de 865 MW que ya tienen autorización administrativa, pendientes de que los promotores lo lleven a cabo. Asimismo, hay otros 104 proyectos con una potencia de 3.643 MW en fase de tramitación para las autorización administrativa.



Datos que demuestran, ha dicho la consejera, las "positivas perspectiva" del despliegue de la fotovoltaica en los próximos años, fruto de un "fuerte proceso inversor".



La consejera ha destacado asimismo que en los proyectos autorizados y en marcha hay desde pequeñas plantas de 2,2 MW, como es el caso de la de Lobón, hasta la más grande de Europa, la planta Francisco Pizarro, en Torrecillas de la Tiesa, con 503 MW, y que se pondrá en funcionamiento a lo largo de este 2022.



Una energía que además de sostenible, pues es la "más limpia", es "rentable económicamente", dejando una "huella positiva", que sirve e "palanca de crecimiento de la economía y para la generación de empleo".



900 MILLONES Y 700 EMPLEOS EN 2021



Según los datos aportados, las 21 plantas puestas en marcha, además de las 10 pendientes de contabilizar, en 2021, han supuesto una inversión de 900 millones de euros, que dejan unos ingresos fiscales en los ayuntamientos por valor de 15 millones. Estas generan "energía limpia" para abastecer el consumo de 828.000 hogares y evita la emisión de 585.000 toneladas de CO2 cada año.



Además, y aunque ha dicho que se puede dar el dato exacto sobre el empleo generado, ya que afecta a varios sectores, ha cifrado en 700 empleos nuevos directos en operación y mantenimiento. Así, el Sexpe contabilizó el pasado año 2.214 contratos a instaladores de placas solares.



Además, ha cifrado en más del 30 por ciento el incremento de la contratación registrada en los municipios en los que se han levantado nuevas plantas solares el pasado ejercicio, como Solana de los Barros, Tiétar, Valdecaballeros o Fregenal de la Sierra, entre otros, todos ellos, ha destacado, en el ámbito rural.



García se ha referido también al valor añadido que deja el sector en la región, y el beneficio que produce en otros, así como el incentivo que supone para la investigación, como demuestra la instalación en la región del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.



La consejera ha indicado en que la energía solar es "la más barata" de producir, por lo que estima que su cada vez mayor presencia en el mix energético nacional suponga una rebaja en la factura eléctrica, al disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles.



EÓLICA



A preguntas de los periodistas sobre la eólica, ha señalado que los proyectos en la zona de Montánchez continúan su tramitación administrativa ordinaria, que espera tener concluida en los "próximos meses".



De otro lado, García ha confirmado que el promotor de los proyectos eólicos en Conquista, Garciaz y Madroñera ha solicitado la recuperación de los avales entregados, que la Junta procederá a devolver, lo que significa se cancela la viabilidad para conectar a la red y, por tanto, el fin de los mismos.



Por otro lado, ha defendido el modelo energético extremeño recogido en el Plan Estratégico de Energía y Clima, que tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática, frente a quienes defienden otro modelo en contra de las grandes plantas solares y fundamentado en las pequeñas instalaciones.



Un modelo que "sobrevalora lo pequeño" y que no tiene en cuenta, ha dicho, la "realidad demográfica, productiva ni de nivel de renta de la región".



Asegura que los 200 MW previstos por IDEA en los tejados de las casas de Extremadura no serían suficientes para cubrir la demanda regional una vez finalice la producción nuclear, lo que requeriría poner sobre la mesa "cientos de millones de euros públicos" en subvenciones, mientras que las plantas solares se han construido de forma "absolutamente privada".



Por ello, ante el lema "Renovables sí, pero no así" del que hacen gala estos colectivos, ha preguntado "entonces cómo". "El no así lleva al nunca, al inmovilismo, es una postura utópica que quiere todas las ventajas pero ningún inconveniente".