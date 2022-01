Cs defiende “proteger la vida y desarrollo de la región” frente a proliferación zonas ZEPA

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha defendido “proteger la vida y el desarrollo de la región” frente a la proliferación o nueva estructuración de Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA).

Así se lo ha hecho saber este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, al que le ha preguntado si el gobierno de la Junta va a tener en cuenta el desarrollo económico de la región para realizar las modificaciones de las zonas ZEPA.

En este sentido, Salazar ha explicado que hasta una especie de ave, el sisón, ha sido capaz de cambiar de lugar la mayor fotovoltaica de Europa y ha lamentado que en Extremadura se viva mejor siendo pájaro que siendo joven.

“A su gobierno le interesa más proteger cualquier animal que al que está en mayor peligro de extinción en esta región que son los jóvenes, los únicos imprescindibles para el futuro de la región”, ha criticado.

Y es que, ha señalado el portavoz de la formación naranja, “una cosa es que la Consejería de Turismo tenga un buen plan de turismo ornitológico y otra cosa es que la Junta de Extremadura, todas sus políticas públicas sean ornitológicas”.

Por todo ello, Salazar ha pedido a Fernández Vara que deje de escuchar tanto a los ecologistas “y escuche más al pueblo, a los jóvenes y a los autónomos”, porque “queremos que todo el territorio sea zona ZEPA pero que deje de ser de Zona de Especial Protección para Aves y pase a ser de especial protección para autónomos”.

Y es que, tal y como ha continuado Salazar, “esas son las zonas ZEPA que debemos proteger en Extremadura”, según informa Cs en una nota de prensa.

En este punto, el portavoz de la formación naranja ha incidido en que hay que “proteger a la Extremadura que se sigue levantando cada mañana, a la que todavía tiene ganas de vivir y levanta la persiana todas las mañanas a pesar de todos los problemas que ustedes les ponen”.

“Protejamos la vida y el desarrollo de las extremeñas y los extremeños”, ha concluido.

RESPUESTA DE VARA

En respuesta a la pregunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que la Junta de Extremadura trabaja en una propuesta concreta y limitada para modificar las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).

El fin de ésta, según sus palabras, es facilitar el desarrollo de proyectos en determinados municipios en los que en la actualidad tienen todo su término como zona protegida, y que contemplan desde una industria a una residencia de mayores o una instalación deportiva.

En ese sentido, el máximo mandatario extremeño ha indicado que "no se trata de poner en revisión todo el mapa", sino que esta modificación parte de determinadas sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, que han provocado situaciones "que hay que intentar corregir", según informa la Junta en una nota de prensa.

"Lo único que se persigue es poder desarrollar proyectos en municipios que si no, no tienen vida y será difícil proteger nada cuando no haya allí nadie viviendo", ha apostillado Fernández Vara, añadiendo que esta propuesta tiene entre sus objetivos la de luchar contra la despoblación.