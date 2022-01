Junta prevé el inicio de las obras de la autovía Badajoz-Cáceres antes de que acabe 2022

Ep.



La consejera de Movilidad, Transportes y Vivienda, Leire Iglesias, ha avanzado que el inicio de las obras de ejecución de la futura autovía A-58, que unirá Cáceres y Badajoz, se producirá antes de que acabe el año 2022.



Así lo ha indicado en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, a petición del Grupo Popular, para abordar la ejecución del Plan Estratégico de Infraestructuras 2016-2030, del cual esta autovía sale tras la cesión de la carretera al Estado.



"La aceptación de la cesión de titularidad al Estado permite que, con una primera reserva presupuestaria, el inicio de ejecución de esta obra se pueda producir en este ejercicio", ha señalado Iglesias, quien ha subrayado que sale de plan regional que se sustenta con los fondos directos de la Junta para ser ejecutada por parte del Estado, unas obras que "se producirán con seguridad en este ejercicio", ha dicho.



En su intervención, en la que ha chocado continuamente en una guerra de cifras sobre porcentajes de ejecución con el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular, Víctor del Moral, la consejera ha detallado la situación en la que se encuentran las 103 actuaciones que contemplan el Plan, valorado en 1.486 millones, si bien hay que restar los más de 500 millones de euros en los que se presupuesta la autovía que unirá las dos capitales provinciales de la región.



Del total de actuaciones, ha señalado la consejera, 77 finalizadas, en ejecución, licitación o "gestionadas para su ejecución", muchas de ellas, ha dicho, modificadas en especial las de seguridad vial. En concreto, de las 49 finalizadas, solo seis se corresponden con la planificación inicial.



Dentro de este plan ya se han ejecutivo obras como el tramo dos de la Ronda Sureste de Cáceres, ya en servicio, el tramo tres de la Ronda Sur de la de Badajoz, recientemente puesta en servicio, el día 14 de enero, y que en seis días, entre el día 19 y el 24, ha sido utilizada por 17.532 vehículos, con una media diaria de 2.922, "mejorando la movilidad en el municipio y el entorno", según la consejera.



Asimismo, están tramitación la redacción del tramo uno de la Ronda Sureste de Cáceres y el dos de la Ronda Sur de Badajoz, que espera que estén disponibles este año para a continuación licitar las obras de ejecución.



Sobre la construcción del nuevo puente de Alcántara sobre el río Tajo, comenzará una vez adjudicación definitiva de la obra, una vez concluido el trámite de licitación, con un presupuesto de 17 millones de euros.



Se ha concluido el desdoblamiento de la carretera EX-351 en Villanueva de la Serena, el acondicionamiento de la EX-360 en Fuente del Maestre, EX-104 en Cabeza del Buey, las obras en la Ex-346 en Don Benito, y en la EX-390 en Cáceres.



También se han realizado los estudios informativos de desdoblamiento de las carreteras Ex-107 entre Badajoz y Olivenza, y de la EX-328 en A-5 de Montijo a Puebla de la Calzada.



Igualmente, se ha licitado el estudio informativo de la 'carretera 2+1' entre Zafra y Jerez de los Caballeros, que inicialmente era una autovía.



Por otro lado, ha avanzado el inicio de las obras de la EX-373, que une la A-66 con la N-630, mejora de las comarcas de Alcántara y Tajo Salor, en breve espacio de tiempo, con un presupuesto de 2,2 millones; el nuevo vial de Plasencia entre la EX-370 y la EX-304, conectará la Ronda Sur, también en breve con 3,8 millones de euros.



NUEVA LEY DE CARRETERAS



Por último, ha avanzado la voluntad de la Junta de Extremadura de impulsar una nueva ley de carreteras en la región, que permita la armonización con norma estatal, simplificar y ordenar trámites de nuevas infraestructuras, garantizar su conservación y pensar en su humanización.



Una ley al servicio de una movilidad más sostenible y contemple el aprovechamiento de las vías por mayor numero de usuarios posibles.



Por su parte, el diputado del PP Víctor del Moral se ha centrado en los datos de ejecución de las inversiones, que al ritmo actual, ha dicho, con una media de 20 millones de euros al año, el plan estará completamente finalizado en 75 años, así como que serían necesarios invertir 106 millones cada año hasta 2030 para cumplir el objetivo.



Asimismo, ha criticado que, con sus respuesta sobre inversiones en infraestructuras, se "cachondean" de los diputados, y que han llegado a un extremo que sitúa a Extremadura "a un paso convertirnos en una región bananera".



De esta forma se ha referido tras la respuesta ofrecida en un pleno anterior en la que la consejera situaba la "inversión en marcha" en 1.076 millones de euros.



Asimismo, le ha afeado que compute como inversión del plan los más de 500 millones de euros de la autovía entre Badajoz y Cáceres tras sacarla para que sea ejecutada por el Estado.



"¿O nos estamos perdiendo algo o se tratan de obras del metaverso?", ha señalado Del Moral, porque los extremeños "no hemos visto nada" salvo los dos tramos de las referidas rondas de Badajoz y Cáceres que, ha dicho, dejó financiadas el anterior Gobierno del PP.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos Joaquín Prieto Tobalo ha subrayado las "muchas carencias de infraestructuras" que tiene la región, y que precisamente el objetivo de este plan es "acabar con el aislamiento" de Extremadura con el resto de comunidades autónomas y entre sus propios municipios.



Asimismo, ha señalado que el mismo contempla algunas promesas de gobiernos socialistas que "llevan décadas en los papeles", y en este sentido le ha preguntado, sin recibir respuesta, si puede asegurar la A-58 entre Cáceres y Badajoz estará acabada antes de que termine la legislatura como "prometieron".



Además, ha criticado que lo que iba a ser la autovía entre Zafra y Jerez ahora será una carretera, así como ha preguntado por los plazos de la EX-A1 entre Moraleja y la frontera con Portugal hasta Monfortiño.



En definitiva, un plan cargado de actuaciones pero que los ciudadanos aún no notan su repercusión en el desarrollo de Extremadura. "Da la sensación de que la ejecución no llega al 10 por ciento", ha dicho.



Finalmente, la diputada socialista Teresa García Ramos ha recordado que aún faltan ocho años para concluir el plazo de actuaciones del plan, y que este es una hoja de ruta para conseguir objetivo a medio y largo plazo, al tiempo que ha recordado que no contempla las coyunturas como la pandemia.



García Ramos ha felicitado a la consejera por informar con "transparencia", ha dicho, sobre una obras que son "públicas" y cuyo estado se puede comprobar en la plataforma de contratación, por lo que ha calificado como "estéril" y "nada propositiva" la intervención del diputado del PP. "Dejen de manipular, sembrar dudas y embarrar la gestión de la Junta", le ha espetado a Del Moral.