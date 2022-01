Pepa Bueno y José Manuel Calderón reivindican lectura fácil en una campaña Plena inclusión

Ep/Rd

Personalidades de Extremadura como el jugador de la NBA José Manuel Calderón, la periodista Pepa Bueno, o la piragüista paralímpica Elena Ayuso, además del presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, participan junto a otras en un vídeo que reivindica la lectura fácil.



Concretamente, el vídeo forma parte de la campaña "Lánzate a la Lectura Fácil", para sensibilizar sobre la importancia de esta herramienta de la accesibilidad cognitiva, en orden de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso a la información.



Una iniciativa de la Dirección General de Accesibilidad y Centros, el Plan de Fomento de la Lectura y Plena inclusión Extremadura, a través de la OACEX, que se ha presentado en la Biblioteca Pública de Navalmoral de la Mata (Cáceres), en el marco de la 'Estrategia de Fomento de la Lectura Fácil en Extremadura 2021-2030'.



Plena Inclusión señala que la piragüista Elena Ayuso, el triatleta Toni Franco, y el taekwondoka Gabriel Amado, deportistas de élite con discapacidad, han sido los protagonistas invitados y han destacado que la accesibilidad cognitiva permite lograr y hacer efectivo el derecho en el acceso a la información para todas las personas.



Representantes de asociaciones del Tercer Sector, tales como CEPAIM o Fundación Secretariado Gitano, han puesto voz al Manifiesto 'Lánzate a la Lectura Fácil', elaborado por la OACEX, que califica la Lectura Fácil como una herramienta clave para acceder a cualquier texto o información, no solo para las personas con discapacidad intelectual, sino para extranjeros que no dominan el idioma, ciudadanos con bajo nivel cultural o personas mayores, sin olvidar que verdaderamente nos beneficia a todos.



Además, el escrito pone en valor que, la accesibilidad cognitiva, y en consecuencia la Lectura Fácil, está transformando la sociedad y el día a día de todos, pero que todavía queda mucho camino por recorrer y debe ser la Administración Pública la que puede transformar esa realidad y hacer posible la accesibilidad de todos los ciudadanos en cualquier ámbito de la vida.



El acto ha concluido con el lanzamiento simbólico de globos en Navalmoral de la Mata, en aras a que la Lectura Fácil llegue a todos los rincones.

Esta acción se ha repetido a la misma hora en numerosas localidades de Extremadura, concretamente en los municipios de 19 entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión Extremadura y 32 bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Extremadura.